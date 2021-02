Haaland salva un punto para el Dortmund

EFE/EPA/Martin Meissner

Berlín, 13 feb (EFE).- El Borussia Dortmund, rival del Sevilla en octavos de final en la Liga de Campeones, sigue sin sacudirse la crisis que atraviesa y no pasó este sábado de un empate 2-2 ante el Hoffenheim, un resultado que logró el noruego Haaland en el minuto 81 al recoger un balón en la zona de tres cuartos e internarse dentro del área rival para batir al portero visitante con la zurda.

El tanto generó polémica entre los futbolistas del Hoffenheim y Haaland fue recriminado porque marcó mientras un rival estaba en el suelo.

La sorpresa de la jornada fue protagonizada por el Leverkusen, que partía como favorito ante el Maguncia y pareció tener el partido perfectamente encarrilado con goles de Lucas Alario en el minuto 14 y de Patrick Schick en el 84.

No era descabellado pensar que el gol de Schick era la sentencia, pero el Maguncia tuvo unos minutos finales mágicos en los que logró la remontada. En el minuto 89 Glatzel marcó para el primero y en el segundo minuto del descuento Stöger empató el partido.

El Dortmund no pudo sacar partido del resultado del Leverkusen e, incluso, por las ocasiones que tuvo el Hoffenheim y por haber estado por debajo en el marcador, hubiera podido perder el partido.

El Dortmund empezó jugando sin el el capitán Marco Reus, que todavía sigue sin estar al cien por cien tras una larga lesión. En el minuto 10 Erling Haaland tuvo una gran ocasión cuando un pase de Raphael Guerreiro lo dejó solo ante el meta Oliver Baumann, que reaccionó con una gran parada de pie.

Más tarde, en el 18 y en el 24, fue el Hoffenheim el equipo que estuvo muy cerca de la ventaja con dos grandes ocasiones de Bebou, la primera frustrada por una buena parada del meta Manfred Hitz y la segunda fallada con un remate desviado desde buena posición.

El Dortmund tejió en un contragolpe el tanto que le dio la ventaja. Un pase de Guerreiro le dejó a Jadon Sancho vía libre hacia la portería y este marcó con un remate dentro del área.

El empate parcial para el Hoffenheim llegó en el 31, por intermedio de Dabbur que marcó con un remate desde corta distancia a pase de Sebastian Ruddy desde el borde del área.

La jugada se había iniciado con un balón largo, de los muchos que utilizó el Hoffenheim y que siempre hicieron sufrir al Dortmund.

El segundo gol del Hoffenheim llegó en el minuto 51 a partir de un córner cobrado en corto. Luego, Ruddy lanzó un centro cerrado que Hitz quiso despejar con los puños pero la pelota pegó en la cabeza de Bebou y se fue al centro de la red.

El Hoffenheim estuvo a punto de aumentar con un remate desde muy cerca de Bebou en el 76 que pegó en el pecho de Hitz.

El empate final llegó en el minuto 81 por intermedio de Haaland que marcó con un remate dentro del área tras una recuperación de pelota en la mitad contraria. La jugada suscitó discusiones en el campo pues en el momento del gol Dabbur estaba en el piso y los jugadores del Dortmund no tiraron la pelota fuera.

En los otros partidos de la tarde el Stuttgart y el Hertha empataron 1-1 y el Werder Bremen y el Friburgo firmaron un empate sin goles