Gonzalo Miró cumple 40 años ¿enamorado de nuevo?

MADRID, 13 (CHANCE)



Gonzalo Miró siempre ha dado de qué hablar por su vida personal, sobre todo en el aspecto sentimental. Y es que el periodista se ha dejado ver a lo largo de su vida con muchas mujeres al lado con las que se le ha emparejado y ahora, que lleva una buena racha en los platós de televisión realizando diversos programas, vuelve a la palestra mediática la duda sobre cómo se encuentra su corazón.



Y es que nuestro protagonista no cabe duda de que es un hombre bastante atractivo y con labia que sabe perfectamente como enredarse en esos terrenos pantanosos del amor. Fue a finales del año 2018 cuando se empezó a hablar de una nueva pareja, y es que ya sabemos que tras Malú no se conoció ninguna otra mujer que compartiese su vida con él.



¿El nombre de ella? Noelia Velasco, nacida en Talavera de la Reina (Toledo), trabaja como modelo y azafata de eventos, y está muy vinculada al mundo del motociclismo no solamente por su ámbito laboral, sino porque tuvo una relación sentimental con Álvaro Bautista. Esta es la mujer que ha conquistado el corazón de Gonzalo Miró y con la que comparte actualmente su vida.



El periodista, que está teniendo bastante éxito en programas como 'MasterChef Celebrity' y 'Dos parejas y un destino' que se estrenó el pasado miércoles en televisión española, no puede negar que por fin ha encontrado esa estabilidad vital de la que siempre ha cojeado.