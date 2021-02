Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Valencia

El Valencia se cruza en la persecución al líder



El Real Madrid recibe este domingo al único equipo ante el que cayó a domicilio en la primera vuelta



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid busca este domingo en el Alfredo Di Stéfano (16.15 horas/Movistar LaLiga), con la recuperación de hombres clave, un triunfo que confirme su mejoría en LaLiga Santander y le mantenga firme en la persecución al líder, en una vigésima tercera jornada en la que quiere vengarse de un Valencia que ya le sorprendió en la primera vuelta del campeonato.



Con la agónica victoria en El Alcoraz (1-2), el triunfo entre semana en el encuentro aplazado ante el Getafe (2-0) y el empate del Atlético de Madrid ante el Celta (2-2), los de Zinédine Zidane (46) consiguieron reducir su distancia con el equipo de Diego Pablo Simeone (54), que amplió la renta venciendo el sábado en Granada (1-2).



Ahora, el cuadro blanco buscará en casa, donde ha dejado escapar nueve puntos este curso, una tercera victoria consecutiva que mantenga intactas sus opciones en LaLiga antes de girar la vista a la que podría ser el gran objetivo de la temporada: la 'Champions'. Eliminados en Copa y con el Atlético intratable en la competición doméstica, Europa vuelve a ofrecer su tabla de salvación.



Pero antes de afrontar en Bérgamo el primer partido de la eliminatoria de octavos ante el Atalanta dentro de dos semanas, los de Zidane deberán recibir al conjunto 'che' y jugar en el José Zorrilla. La buena noticia para el preparador francés es que las lesiones y el coronavirus empiezan a darle una tregua.



Y es que ya llueve menos en Valdebebas. Si ante el Getafe solo dispuso de once jugadores de campo del primer equipo, ahora recupera a hombres clave como Dani Carvajal o Lucas Vázquez, ambos opciones para el lateral derecho, o al alemán Toni Kroos, que regresará al centro del campo tras cumplir un partido de sanción.



Sin embargo, la enfermería todavía está llena, y más después de que Marcelo se lesionase ante los azulones. El técnico madridista seguirá sin poder contar con Sergio Ramos, Éder Militão, Álvaro Odriozola, Fede Valverde, Eden Hazard y Rodrygo Goes.



Previsiblemente, volverá a apostar por su tradicional tridente ofensivo, con Marco Asensio y el brasileño Vinícius acompañando al indiscutible Karim Benzema, con su centro del campo de referencia, integrado por Kroos, el croata Luka Modric y el brasileño Casemiro. Atrás, con Nacho y el francés Raphaël Varane como pareja de centrales, Carvajal y el galo Ferland Mendy ocuparán las bandas.



EL VALENCIA, A VOLVER A DAR LA SORPRESA



Ahora, el Real Madrid recibe al único equipo ante el que ha caído como visitante en LaLiga en el presente curso, el Valencia. En la primera vuelta, los de Javi Gracia supieron revertir el gol inicial de Benzema y acabaron arrollando al conjunto blanco con un 'hat-trick' desde el punto de penalti de Carlos Soler y un tanto en propia puerta de Varane (4-1).



Todavía muy lejos de la sexta plaza, a 11 puntos, el conjunto 'che' (24) ha tomado aire en las últimas semanas al conseguir puntuar en cinco de las últimas seis jornadas. Solo el Atlético de Madrid (3-1) le impidió sumar para seguir alejando la zona de descenso, cuatro unidades por debajo.



Ni Gracia ni Hugo Guillamón estarán en el duelo de este domingo, después de que el Comité de Competición les sancionase con dos y un partido respectivamente después de que el entrenador instase al futbolista a forzar una quinta amarilla en la jornada 11 para perderse el encuentro posterior, en el que ya no iba a estar por una lesión que acababa de sufrir.



"Tengo que aceptar y acepto esa sanción, aunque me parezca injusta. Hay otras acciones similares en otros partidos que no se sancionan de la misma manera", reconoció Gracia en rueda de prensa. La ausencia del donostiarra y la del francés Mouctar Diakhaby, por lesión, harán que Gabriel Paulista y Ferro, reciente fichaje de los valencianistas, se estrenen como pareja de centrales.



Carlos Soler, a pesar de las molestias que arrastra últimamente, estará disponible e integrará el centro del campo junto al danés Daniel Wass, el serbio Uros Racic y el portugués Gonçalo Guedes, con el uruguayo Maxi Gómez y Manu Vallejo como dupla de ataque. Gracia seguirá sin poder contar con Jasper Cillessen, Denis Cheryshev ni Cristiano Piccini.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinícius y Benzema.



VALENCIA: Jaume; Correia, Paulista, Ferro, Gayà; Wass, Carlos Soler, Racic, Guedes; Maxi Gómez y Vallejo.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.