Fútbol/Primera.- Crónica del Granada - Atlético de Madrid, 1-2

El líder sufre pero no afloja



El Atlético, con un gol y una asistencia de Marcos Llorente y un tanto salvador de Correa, supera un duro envite en Los Cármenes



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid no afloja en su objetivo de alzar el título de LaLiga Santander después de superar este sábado al Granada en el Nuevo Los Cármenes (1-2), en un encuentro en el que los de Diego Pablo Simeone solventaron los problemas que le planteó un rival incómodo para afianzarse en el liderato.



Hasta en dos ocasiones se pusieron por delante los colchoneros en un duelo con Marcos Llorente como protagonista principal; el madrileño abrió la lata tras el descanso y en el 74 asistió al argentino Ángel Correa para que anotase el gol de la victoria, solo unos minutos después de que Yangel Herrera igualase la contienda.



Así, el Atlético suma 17 victorias en 21 partidos y se mantiene al frente de la tabla con 54 puntos, ocho más que el Real Madrid, con un partido más; la única nota negativa: vuelve a encajar por quinta jornada consecutiva. Los de Diego Martínez, por su parte, acumulan ya cinco encuentros seguidos sin ganar en el campeonato doméstico.



A pesar de que ambos se marcharon de vacío a vestuarios, el ritmo y la intensidad dejaron una primera parte con grandes ocasiones, la mayoría de ellas concentradas al inicio del encuentro. A los seis minutos, Ángel Correa desaprovechó un mano a mano ante Rui Silva, pero los nazaríes respondieron pronto. Antes del cuarto de hora, Felipe salvó bajo palos un certero disparo de Jorge Molina, y Germán estuvo a punto de anotar en un saque de esquina ante el que Oblak dudó en la salida.



El portero portugués también apareció para desbaratar una ocasión de Suárez tras un genial pase filtrado de Koke a la media hora. Sin embargo, el marcador no se movió, una circunstancia ante la que Simeone dio entrada a Vrsaljko por Kondogbia.



CORREA RESUELVE



Un remate al larguero del charrúa inauguró el intercambio de ocasiones con el que se reanudó el encuentro, con un misil de Eteki que se marchó fuera por poco y un centro a la escuadra de Machís ante el que Oblak tuvo que meter la mano.



Primero Molina y luego Suárez perdonaron en el área, pero el que no lo hizo fue, poco después, Marcos Llorente; el centrocampista buscó hueco en la frontal y sacó un zurdazo que entró raso y ajustado al palo, sin que Rui Silva pudiese llegar (63).



Los de Diego Martínez reaccionaron rápido para neutralizar el tanto rojiblanco; Montoro botó un córner al primer palo, donde la zaga colchonera despejó, y el rechace cayó para Yangel Herrera, que había ingresado pocos minutos antes al terreno de juego y que envió el balón al fondo de las mallas (min.67).



Sin embargo, la fortuna sonrió al líder, que en el minuto 74 se encontró con la jugada que le permitió rescatar dos puntos. Llorente alcanzó la línea de fondo y sirvió atrás para Correa, cuyo disparo cruzado se encontró con Vallejo, que tocó lo justo para despistar al portero local. De esta manera, el líder vuelve a evidenciar que tiene recursos de sobra para luchar por el título.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GRANADA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



GRANADA: Rui Silva; Foulquier (Domingos Quina, min.79), Domingos Duarte, Germán Sánchez, Neva; Vallejo, Eteki (Herrera, min.58), Montoro (Gonalons, min.69); Kenedy (Puertas, min.69), Molina y Machís (Soro, min.79).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco, Llorente, Kondgobia (Vrsaljko, min.46), Koke, Saúl; Correa y Luis Suárez.



--GOLES:



0-1, min.63: Llorente.



1-1, min.66: Yangel Herrera.



1-2, min.74: Correa.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Luis Suárez (min.39), a Saúl Ñíguez (min.43), a Savic (min.77), a Koke (min.89) y a Carrasco (min.90) por parte del Atlético de Madrid.



--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.