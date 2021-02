13/02/2021 Fútbol.- Simeone: "Todo son buenas noticias y las cosas buenas nos empujan en la vida". El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "muy satisfecho" tras la victoria conseguida ante el Granada (1-2) en el estadio Nuevo Los Cármenes, la quinta consecutiva en Liga fuera de casa, y reconoció que -pese a las numerosas bajas- "todo son buenas noticias" y "las cosas buenas son las que nos empujan en la vida". DEPORTES YOUTUBE



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



"Lo más importante del día de hoy ha sido la rebeldía, la ilusión, el entusiasmo del grupo. Ahí estuvo Carrasco de vuelta, Hermoso que llevaba 14 días en su casa y a jugar. ¿Saben lo difícil que es esto? Yo pasé el coronavirus y sé que hicieron un trabajo brutal. Vrsalkjo está cada día mejor, Saúl va creciendo y Felipe hizo un muy buen segundo tiempo", analizó el argentino en rueda de prensa.



"Todo son noticias buenas y me quedo con lo bueno porque las cosas buenas nos empujan en la vida", añadió el argentino. "Siempre que venimos aquí es difícil, el Granada es un equipo paciente, sabe a lo que juega y tiene un entrenador que lo guía para no aflojar hasta el último momento", agregó el técnico colchonero.



"En la primera parte parecía que podíamos hacer daño, tuvimos una jugada bonita de Correa y ya en el segundo tiempo nos acomodamos, Koke nos dio más fluidez y al estar más cómodos pudimos encontrar mejor juego. Con Vrsaljko, Llorente por la derecha, Correa y así pasó, llegó el gol. Luego empataron pero nuevamente un gol, y a sufrir. Nunca es fácil contra un equipo como el Granada", agregó.



Preguntado por Luis Suárez, el 'Cholo' destacó su trabajo pese a no haber marcado este sábado. "Sabemos que -históricamente- a todos los chicos que han jugado con nosotros de delanteros les pedimos una colaboración y un esfuerzo colectivo para poder ser un equipo. Ellos son los primeros que nos generan ese orden y posibilidades. Más allá de lo que generan los goles de Luis está su inteligencia futbolística, sabe dónde ubicarse para molestar al defensa rival", indicó.



"Suárez realiza una presión agresiva que termina generando que salgan dudas al rival, ahora necesitamos de todos los jugadores. Esperamos que poco a poco la semana que viene vayan volviendo más futbolistas. Hay que seguir compitiendo", dijo el argentino, que sabe que los suyos viven "un periodo bueno y positivo". "El equipo está en una situación buena, sabe lo que quiera y está buscando crecer. Me gusta que el equipo quiera", afirmó.



"Este sásbadi hubo un esfuerzo muy grande de un montón de futbolsitas, y el esfuerzo sumado al talento hace que estemos más cerca de los objetivos", sentenció Simeone, que admitió sentir "emoción y gloria" cuando 'descubre' a algún jugador en una nueva posición, como el caso de Marcos Llorente, incluso una sensación superior a ganar un título.



"Esto te despierta más alegría y entusiasmo por seguir avanzando en esta profesión. En cuanto vemos un futbolista que tiene condiciones para hacer algo diferente, decimos 'hay que intentarlo'. Nos pasó con Griezmann, con Koke y Saúl que han jugado en todos los lados; pero esto pasa porque los jugadores quieren", espetó.



"Ahora busco imágenes de Marco Llorente en los entrenamientos cuando no iba ni convocado y todos los días marcaba goles. Hasta que un día nos animamos y le pusimos de delantero. Y ahora empezamos a regular esa posición porque es de interior donde se siente más a gusto", finalizó.