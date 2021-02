Fútbol.- Lluís Cortés: "Es muy difícil lo que estamos haciendo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Barça Femení, Lluís Cortés, recordó que lo que hace su equipo "es muy difícil", después de conquistar este sábado la Copa de la Reina en la final celebrada en La Rosaleda ante el EDF Logroño, ya que están "mal acostumbrando" a todo el mundo.



"Lo normal es que en muy pocos partidos metas el primer gol en el minuto 10, os estamos mal acostumbrando. Lo hemos normalizado, y ahora metemos el primero en el minuto 40 y parece que el Barça ha hecho un mal partido, o que no sabe generar", dijo en rueda de prensa.



El técnico azulgrana explicó que crearon ocasiones pero que el rival también juega, hasta lograr romper la final antes del descanso. "No puedo estar descontento con la primera parte, es normal que un rival que juega su primera Copa con la motivación disparada, es normal que sea difícil meter el gol", afirmó.



"Estamos también ante una de las mejores porteras de la Liga. Es muy difícil lo que estamos haciendo, el día que no metes en el minuto 5 parece que el Barça no está fino. No todos los partidos vamos a meter todas las que tenemos", terminó, recordando a las jugadoras del año pasado que también contribuyeron a jugar por este título.