Fútbol.- Javier Moncayo: "Esto suma, lo vamos a aprovechar para salvar al equipo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del EDF Logroño, José Javier Moncayo, se mostró "orgulloso" de sus jugadoras y dejó claro que su experiencia con derrota este sábado en la final de la Copa de la Reina ante el Barça les ayudará en el objetivo de la salvación en la Primera Iberdrola.



"Lo que buscamos es mejorar el día a día para lograr el objetivo de la salvación, esto suma y nos va a venir bien el día de mañana y lo vamos a aprovechar para salvar al equipo", dijo en rueda de prensa, después del 3-0 en La Rosaleda.



El preparador de las riojanas lamentó el penalti que no le pareció así con el que se adelantaron las catalanas . "Creo que no es penalti, nos marca mucho el partido porque no es lo mismo irte al vestuario con 0-0 que con 2-0, porque el segundo fue por falta de concentración por culpa del primero", apuntó.



"Estoy orgulloso de mis jugadoras, recordamos a todo el mundo que el Barça es un equipo que golea y a nosotros no. El trabajo ha sido espectacular y con balón nos ha faltado muy poco. Ellas te obligan mucho a defender, para hacerles daño primero hay que robar el balón, luego tratarlo bien. En cuanto lo pierdes se te echan encima y nos cuesta. Nos ha faltado meter miedo en el cuerpo", terminó.