Fútbol.- Javi Gracia: "El Real Madrid no da LaLiga por perdida, peleará hasta el final"

Sobre su sanción de dos partidos: "Es injusta"



El entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Alfredo Di Stéfano, "no" va a "renunciar" a luchar por LaLiga Santander y peleará "hasta el final", y ha afirmado que la sanción de dos partidos que le ha impuesto el Comité de Competición le parece "injusta".



"Sus opciones no varían por el hecho de que estén en una competición o no, no dan LaLiga por perdida, han reducido distancias y no quieren que nadie les dé por muertos. Quedan muchos puntos por jugar en LaLiga, el Real Madrid estará peleando hasta el final y no va a renunciar. El calendario actual les permite preparar este partido y estar en las mejores condiciones para poder jugarlo. Con independencia de lo que piensen o aspiren, tenemos nuestra ambición de ganar", declaró.



En este sentido, no cree que les afecten en exceso las ausencias, y más cuando recuperan a Dani Carvajal y Lucas Vázquez. "Es cierto que tiene alguna baja, pero es el Real Madrid y tiene una plantilla repleta de internacionales, creo que en defensa pueden recuperar dos nuevas opciones para el lateral derecho, lo más destacable puede ser la ausencia de Ramos. El resto de la plantilla creo que va a ser una alineación tipo y no creo que vayan a acusar las ausencias", indicó.



"A la hora de preparar un partido valoro muchas cosas, valoro lo nuestro, nuestra situación de plantilla, el estado de forma de mis jugadores, y combinando otros elementos como a quién nos enfrentamos, el sistema del rival... Tratamos de encontrar la manera más equilibrada de jugar y que nos puede dar mejores resultados. Ya tenemos decidido", dijo sobre la posibilidad de cambiar el sistema frente a los blancos.



Además, apeló a repetir el trabajo realizado en la primera vuelta, cuando consiguieron sorprender a los de Zinédine Zidane en Mestalla (4-1). "Todos tenemos en mente el resultado que conseguimos frente a ellos, lo logramos en base a mucho trabajo. Mantener una superioridad o un dominio durante 90 minutos ante el Real Madrid no es fácil, siempre habrá momentos en los que te tocará ceder algo de terreno, pero en la primera parte fuimos capaces de recuperar balones en campo contrario haciendo una buena presión", apuntó.



"El Real Madrid ha sufrido en los últimos partidos dejando espacios en defensa y les han hecho daño con transiciones rápidas, es cierto que eso puede darse. Estamos preparados para un partido exigente, tenemos claro nuestro comportamiento, queremos defender bien y generar más peligro al rival, no solo con balones a la espalda de la defensa, tenemos que manejar otros registros. Nos espera un partido exigente y tenemos que dar lo mejor para puntuar y ojalá llevarnos los tres puntos", prosiguió.



"ACEPTO LA SANCIÓN AUNQUE ME PAREZCA INJUSTA"



El preparador navarro no podrá sentarse en el banquillo ante los madridistas porque deberá cumplir los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición tras la petición del Comité de Integridad; el técnico solicitó en la jornada 11, en noviembre, a Hugo Guillamón que forzase una amarilla para cumplir ciclo de cinco en otro encuentro que se perdería igualmente por problemas físicos, en unas imágenes que recogió el programa de Movistar 'El día después'.



"Tengo que aceptar y acepto esa sanción, aunque me parezca injusta. No entiendo el procedimiento, no entiendo en base a qué se sanciona si hay un acta arbitral en la que no se refleja nada y además hay otras acciones similares en otros partidos que no se sancionan de la misma manera. Lo acepto y trataremos de hacer un buen partido en otra posición", explicó.



Así, vivirá el partido desde la grada. "A mí me gusta estar en el campo, participar, ayudar a recordar cosas, a estimular al jugador en ciertos momentos, a corregir cosas... Estar cerca siempre ayuda. No estaré yo, pero sentará otro miembro del cuerpo técnico. Como tenemos plena confianza en todo lo que hacemos no habrá mucho cambio en el mensaje que el jugador va a recibir. La preparación del partido está hecha: las charlas, los vídeos... Confiamos en que las cosas salgan bien", manifestó.



En otro orden de cosas, explicó que Carlos Soler está "disponible" aunque "últimamente ha arrastrado algunas molestias". "Tenemos la ausencia de Hugo Guillamón, la situación con Diakhaby también fuera, se abren opciones para que aparezcan los jugadores que estén disponibles como Mangala, Ferro u otras opciones si quisiéramos cambiar sistema", expuso.



También explicó que Ferro, Oliva y Cutrone han estado "a disposición desde el primer día", aunque no adelantó si podrían ser titulares. "Luego ya es cuestión de valorar las necesidades del equipo o que si creemos oportuno que pueda ser propicio el momento. Ellos siempre han estado disponibles", reiteró, afirmando que Cillessen ya ha recibido el alta médica, pero que "todavía necesita algo más de tiempo para realmente estar disponible y minimizar los riesgos de que vuelva a caer lesionado".



Por último, Gracia aseguró que el equipo está generando "situaciones de gol", aunque les cueste marcar. "En la primera parte tuvimos ocasiones para hacer gol en llegadas desde banda derecha, en otras de Maxi Gómez, otra de Wass, otra de Cutrone... Situaciones de córner como la volea de Thierry Correia... Generamos llegadas y ocasiones de gol y el Athletic se adelantó sin tirar a puerta. No lo achaco a una falta de pegada o demérito en las finalizaciones. Estamos generando, que es lo importante, y con la calidad de los jugadores habrá partidos donde meteremos más goles", finalizó.