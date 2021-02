Fútbol.- (Crónica) El FC Barcelona recupera el trono copero al vencer al EDF Logroño

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona cumplió los pronósticos y derrotó al EDF Logroño (3-0) en la final de la Copa de la Reina de la temporada pasada, la 2019-2020, después de imponerse a las riojanas gracias a los goles de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, éste último en la segunda parte de un partido disputado en La Rosaleda (Málaga).



La final permitió a las culés recuperar el trono que perdieron en 2019, aquel año ganó la Real Sociedad, después de un duelo que dominaron de principio a fin. Además, el título hace doblete al pertenecer al curso pasado y haber ganado también la Liga Iberdrola.



El EDF Logroño supo resistir con orden, consciente de que una goleada abultada tampoco hubiese sido un resultado descabellado teniendo en cuenta el talento que tenía enfrente. No obstante, las riojanas encajaron en el peor momento, justo antes del descanso.



El hecho de jugar sin presión dio licencia a las jugadoras de Javier Moncayo para soltarse en algunos momentos, pero la posesión y las ocasiones fueron todas blaugranas. Sin embargo, el primer gol de la tarde no llegó hasta que faltaron tres minutos para el descanso. Un penalti que provocó Alexia Putellas y que transformó ella misma.



Pero para colmo de las riojanas, el cuadro de Lluis Cortés encontró el segundo ya casi rozando el '45. En esta ocasión fue Aitana Bonmatí con el mejor gol de partido, una excelente jugada que arrancó tras un robo y que concluyó con el cuero en la escuadra. De hecho, la catalana acabó siendo nombrada 'mejor jugadora de la final'.



El disparo desde la frontal fue magnífico y encarriló la séptima Copa del Barça, que ya encabeza el palmarés del torneo con siete títulos, uno más que Levante y Espanyol. Esa era otro de los premios que tenía esta final, la cual no dejaron escapar las blaugranas en la segunda mitad con el tercero y definitivo tanto de la tarde.



Esta vez fue Jennifer Hermoso quien puso su rúbrica para cerrar un duelo que pudo haber tenido el broche perfecto con un lanzamiento de Putellas, casi desde el medio del campo, que obligó a la mexicana Paloma a realizar una parada de mucho mérito. El 3-0 no se movió y el título viaja para Barcelona algo después de un año por culpa de la pandemia.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - EDF LOGROÑO, 0 (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Paños; Torrejón, León, Pereira, Ouahabi (Melani, min.76); Graham, Guijarro (Hamraoui, min.69), Putellas, Bonmatí (Vicki, min.76); Martens (Oshoala, min.65) y Hermoso (Mariona, min.65).



EDF LOGROÑO: Tajonar; Caracas, Cazalla, Inés, Valderas; Ana Velázquez (Chini, min.68), Asantewaa (Tavlo, min.46), Luzuriaga, Nyman (Carol, min.79); Ida Guehai (Fishley, min.68) y Boho (Elloh, min.78).



--GOLES:



1 - 0, min.42, Putellas.



2 - 0, min.44, Bonmatí.



3 - 0, min.61, Hermoso.



--ÁRBITRA: Zulema González González (C.Gallego). Sin amonestadas.



--ESTADIO: La Rosaleda.