España.- La Generalitat asegura que se podrán constituir todas las mesas para votar

13/02/2021 El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, en rueda de prensa sobre el dispositivo del Govern para garantizar la seguirdad ante el Covid-19 durante la jornada electoral del 14F en Catalunya



Pide usar la 'app' para consultar la ocupación y evitar aglomeraciones en colegios



BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)



El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, ha asegurado que en todos los colegios electorales se podrán constituir las mesas para votar durante la jornada del 14F en Cataluña: "En la totalidad de los colegios electorales de este país se pueden constituir todas las mesas".



En rueda de prensa este sábado sobre el dispositivo del Govern para garantizar que la jornada transcurre con total seguridad ante el Covid-19, ha cifrado en un 99,9% las mesas electorales que tienen los miembros suficientes para constituirse.



Ha afirmado que, según sus datos, hay "suficientes suplentes de primera y segunda suplencia para constituir todas las mesas", y en caso de no poder hacerlo, un suplente de otra mesa ocuparía el sitio vacante de una mesa que no haya podido constituirse, como indica la Junta Electoral Central (JEC).



Ha añadido que, desde el martes hasta el viernes, 29.687 personas que constituyen una mesa electoral --que suman 82.251 entre titulares y suplentes-- se han hecho el test de antígenos que ofrece la Conselleria de Salud: y ha celebrado que sólo un 0,38% hayan dado positivo en Covid-19, "una cifra por debajo de la positividad en Cataluña".



Ha explicado que las personas se han hecho este test de antígenos voluntario suponen un "50% del total, entre titulares y primeros suplentes", y que está previsto que a lo largo de este sábado también se sigan haciendo estas pruebas para reforzar la seguridad sanitaria durante el 14F.



Para estos comicios se han habilitado un total de 2.763 colegios electorales, 83 más que en 2017, y un total de 9.139 mesas, 892 más que en 2017; para la jornada también se cuenta con 82.251 personas para la constitución de las mesas --27.417 titulares y 54.834 suplentes--.



Solé ha pedido usar la aplicación móvil que el Govern ha impulsado y que permite consultar el nivel de participación y de ocupación de un colegio electoral a tiempo real y con "actualizaciones constantes" para poder calcular cuando ir a votar y evitar así aglomeraciones en un mismo punto de votación.



PARTICIPACIÓN



Durante la jornada electoral, un total de 5.624.044 están llamadas a votar, de las cuales 255.163 están inscritas en el Censo de Residentes en el Extranjero (CERA), y 211.668 podrán ejercer por primera vez su derecho a voto tras alcanzar la mayoría de edad.



De las 284.706 personas que solicitaron el voto por correo --una cifra que supone un 350% más que en los comicios de 2017--, hasta este jueves ya habían ejercido su derecho a voto un total de 265.647: "Puedo hacer una valoración muy positiva de esta modalidad de voto", ha aplaudido Solé.



Un total de 69 candidaturas se han presentado a las elecciones, 31 más que en 2017, cuando se presentaron 38; en esta ocasión, concurren 15 candidaturas para Barcelona y 18 para las demarcaciones de Lleida, Tarragona y Girona.



ALEGACIONES DE LOS MIEMBROS



Aún hay algunas alegaciones presentadas por miembros de las mesas y que deben ser resueltas por la JEC, pero que aunque sean aprobadas no ponen "en peligro la constitución de las mesas".



Solé ha pedido que la JEC resuelva estas alegaciones "con la máxima brevedad posible", aunque ha admitido que será difícil solventarlas antes del domingo, por lo que aquellas personas que no hayan recibido respuesta deberán acudir a su mesa.



Y si alguien presenta un recurso el mismo domingo "por un motivo sobrevenido", tendrá que formular esta alegación en el mismo colegio electoral, siendo su responsable quien tome la decisión.