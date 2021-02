España.- El 79% de las residencias de España ya ha recibido las dos dosis de la vacuna, según un estudio de CEAPs

25/01/2021 Una sanitaria vacuna en una residencia de Ibiza. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS POOL



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El 79 por ciento de los centros residenciales ha recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer y en un 93 por ciento no se han producido casos de Covid-19 tras la finalización del proceso.



Así lo refleja un estudio realizado entre todo el sector por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), cuando está a punto de cumplirse un año del inicio del confinamiento en las residencias.



Hasta el momento, en los protocolos a aplicar en esta tercera ola, no se está teniendo en consideración el factor de la vacunación, según ha informado la organización.



Por ello, atendiendo a los datos que se desprenden del estudio y tras las reiteradas peticiones de humanización de usuarios, familiares y profesionales, CEAPs considera que "resulta necesario revisar y actualizar dichos protocolos".



"Luchamos porque las personas mayores que viven en residencias fuesen las primeras en recibir la vacuna, junto con quienes cuidan de ellas, porque han sido las más vulnerables, no sólo ante el virus, sino por la pérdida de calidad de vida al no poder relacionarse con sus seres queridos y, durante gran parte de la pandemia, con sus compañeros de residencia", explica la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.



Sobre esto, la presidenta de CEAPs expone que las vacunas actúan sobre el sistema inmunitario para que esté en condiciones de combatir el virus si se ve expuesto al mismo, pero que "hay que tener en cuenta que las medidas de seguridad e higiene y de uso de mascarillas deberán mantenerse, a pesar de haber recibido la vacuna, hasta que las autoridades sanitarias lo recomienden".



Además, Pascual ha pedido prevenir el "deterioro cognitivo y físico" de las personas mayores que viven en las residencias y de las que lo hacen solas, "sacándolas de aislamiento social y recuperando la normalidad de forma progresiva siempre garantizando la seguridad y la salud de profesionales y sobre todo de las personas para las que trabajamos".



CEAPs ha elaborado un estudio, cerrado el 11 de febrero, en el que han participado residencias, centros de día y servicios de teleasistencia de toda España, miembros o no de la patronal que refleja, entre otros datos significativos, que se ha vacunado el 96 por ciento de mayores, y más del 90 por ciento de profesionales en el 82 por ciento de los centros.



Del total, el 46 por ciento ya han alcanzado la inmunidad y la mayor parte de los que aún no lo la han alcanzado lo harán en los próximos 15 días, según el estudio.



Además, destaca que sólo en el 7 por ciento de los centros donde se han inoculado las dos dosis se ha producido algún brote y los efectos de los mismos están muy por debajo de lo ocurrido en las anteriores olas de la Covid.