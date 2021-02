El presidente de Perú confirma la renuncia de quinta ministra de Salud en pandemia

El presidente de Perú, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 13 feb (EFE).- El presidente de Perú, Francisco Sagasti, confirmó la renuncia de la quinta ministra de Salud en lo que va de la pandemia, la neuróloga Pilar Mazzeti, y anunció que será reemplazada por Oscar Ugarte, quien ocupó el mismo cargo en 2008 y ha sido asesor en las labores del actual combate a la covid-19.

El jefe de Estado confirmó que Mazzetti presentó su renuncia el viernes por la noche y agregó que el último cuestionamiento que ha hecho el Congreso a su gestión "puede haber sido la gota que rebalsó el vaso" y que está cansada de un "maltrato contínuo" de un sector del Parlamento.

El pleno del Congreso llamó a Mazzetti al pleno, de urgencia, para pedirle explicaciones sobre la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, tal como él mismo ha declarado, con la vacuna experimental de Sinopharm en octubre pasado, cuando se encontraba en la etapa de pruebas en el país.

MALTRATO EN EL PARLAMENTO

"La ministra Mazzetti ha hecho un esfuerzo extraordinario, he visto lo agotada y cansada que está, y lo injusto que ha sido el tratamiento que ha recibido", dijo Sagasti en entrevista con RPP Noticias.

El mandatario remarcó que "en un momento tan crítico, no puede tratarse a los ministros de esta manera. Debemos pasar a otra forma de hacer política, ser constructivos".

Asimismo, lamentó mucho que en los últimos días no se haya visto "una actitud muy constructiva" en el Legislativo, donde un sector opositor intentó presentar una moción de censura contra Mazzetti, a pesar de que dijo no haber conocido de la vacunación de Vizcarra en ese momento.

Vizcarra, quien es candidato al Congreso en los comicios del 11 de abril por el partido Somos Perú, reveló el jueves que participó en los ensayos de Sinopharm, a pesar de que su primer ministro, Walter Martos, le dijo que no lo hiciera porque existía "riesgo".

SALE QUINTA MINISTRA EN PANDEMIA

"No se le puede pedir más a nadie. Ha sido extraordinario poder contar con ella", comentó Sagasti sobre Mazzetti, quien asumió el cargo inicialmente con Vizcarra entre 2018 y 2020, y salió cuando éste fue destituido por el Congreso en noviembre pasado.

Luego, regresó al puesto bajo la administración de Sagasti en ese mismo mes hasta el día de ayer.

El mandatario informó que Ugarte jura al cargo este sábado y que será "un digno reemplazante" de Mazzetti.

"Quien toma la posta es alguien que conoce el sistema y puede continuar de una manera efectiva", comentó sobre Ugarte, un médico y político que fue ministro de Salud en el segundo gobierno de Alan García y se contagió el año pasado con covid-19 mientras asesoraba al Comando Covid en Perú.

Sagasti remarcó "lo difícil que es traer una persona que está dispuesta por unos pocos meses a salir de su vida normal" para asumir un cargo de este nivel, en vista a que su Gobierno de transición culminará el 28 de julio próximo.

SEGUNDO LOTE DE VACUNAS EN PERÚ

Recordó que la noche de este sábado llegan al país 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm y que, por lo tanto, la tarea que tiene el sector "sigue siendo enorme" para hacer "que tengamos vacunas para todos los peruanos en 2021 y que llegue a todos los lugares".

De otro lado, el gobernante informó que siguen las negociaciones con los laboratorios que producen las vacunas en el mundo para asegurar que se pueda vacunar a la mayor cantidad de habitantes en el país este año.

"Ojalá que podamos vacunar a 10 millones de personas antes del fin del Gobierno de transición", expresó Sagasti.

Recordó que el acuerdo con Covax Facility permitirá el arribo de 117.000 vacunas de Pfizer en marzo próximo y que hay otro lote de AstraZeneca que llegará entre marzo y abril.

DIFICULTADES CON PFIZER

Sobre la vacuna de Pfizer, Sagasti indicó que es "muy difícil" de administrar porque, además de que requiere un mayor nivel de refrigeración, vienen en una presentación que tiene cinco a seis dosis juntas y que tienen pocas horas de vigencia al salir del congelador.

En ese sentido, se ha planteado que "el vacunador más experimentado sea el que se encargue de sacar las dosis y pasarlas a las jeringas, que las entrega a otros vacunadores, esto no se ha hecho en otra parte, pero va a permitir vacunar de una forma más efectiva", explicó el jefe de Estado.

Sobre la demanda de oxígeno para los casos graves con la enfermedad, Sagasti afirmó que la demanda ha crecido en 300 % en el país, así como en otras partes del mundo, y que debido al déficit de este recurso se ha autorizado al sector privado y universidades ha producir plantas de generación de oxígeno medicinal.