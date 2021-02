El 'Luna Rossa' abre la final con dos victorias sobre el INEOS británico

EFE/EPA/MONICA M. DAVEY/Archivo

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El equipo italiano Luna Rossa Prada Pirelli se ha impuesto con autoridad al INEOS Team británico en las dos primeras regatas de la final de la Prada Cup -Torneo de Desafiantes- que hoy se ha iniciado en aguas de Auckland (Nueva Zelanda).

El AC75 'Luna Rossa', al mando del australiano Jimmy Spithill y el italiano Francesco Bruni, no ha dado opción al 'Britannia 2' de Sir Ben Ainslie, inferior en velocidad en ceñida (contra el viento), que su rival.

En las Series de Clasificación, el INEOS Team venció en las tres regatas disputadas a los transalpinos, pero hoy han presentado muchas mejoras en su maniobra, especialmente en la primera regata del día, ayudados por el viento flojo sobre el campo de regatas, con unos 6-9 nudos (10-16 km/h) de intensidad.

Navegar con vientos flojos es el punto fuerte del equipo italiano y en la salida han sabido dejar atrás rápidamente a su rival que se ha quedado 'clavado', logrando una ventaja sobre él de 54 segundos. Además, el 'Britannia' recibía una penalización por fuera de límites.

El Luna Rossa pasó por el final del primero de los seis tramos con una ventaja de 1:20, que amplió a 1:36 por el segundo. La navegación del Spithill-Bruni era muy consistente y , a pesar de una ligera reacción rival, se imponían por 1:57.

El viento del Noreste subió a una intensidad de 14-17 nudos (26-32 km/h) al inicio de la segunda regata y esto hacia esperar un duelo diferente. Y así fue porque el 'Britannía 2', a pesar de una nueva penalización tomó algo de ventaja en la salida,aunque fue muy equilibrada.

El 'Luna Rossa' viró a estribor y se puso por delante de su rival pasando por el final del primer tramo con 11 segundos de ventaja. En el segundo tramo, Ben Ainslie optó por el lado izquierdo del campo de regatas y el 'Luna Rossa' se fue hacia el lado derecho del recorrido.

Las velocidades eran parejas (43-45 nudos/ 84 a 88 km/h) con el 'Britannia 2' intentando presionar a su rival, pero al final del segundo tramo la ventja italiana era ya de 16 segundos. El lado izquierdo del campo tenía más viento. La pelea siguió muy cerrada y la ventaja del 'Luna Rossa' llegó a 21 segundos a la entrada del último tramo, pero el viento era constante y el 'Britannia 2' no pudo remontar, a pesar de un fuerte ataque que su rival resistió bien, y el 'Luna Rossa' obtenía la segunda victoria del día or 26 segundos

La Final no ha hecho más que empezar ya que se disputa a las mejor de 13 regatas (el vencedor será el que llegue primero a siete victorias). Las carreras se reanudarán mañana domingo a las 04:00 (hora española) con dos nuevas regatas.