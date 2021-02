El canciller de Haití dice que la situación en el país "está bajo control"

El ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití, Claude Joseph, sonríe durante una entrevista con Efe el 12 de febrero de 2021, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría

Puerto Príncipe, 13 feb (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, afirma en una entrevista con Efe que la situación en el país está "bajo control", a pesar de la profunda crisis política cuyo último episodio ha sido un supuesto intento de golpe de Estado, según denunció el propio presidente Jovenel Moise.

Menos de una semana después de desatarse la crisis, Joseph defiende la actuación del Gobierno y el polémico decreto por el que fueron cesados tres jueces acusados de liderar la conspiración, una decisión que ha levantado críticas en la comunidad internacional.

El ministro también asegura que el Gobierno sigue decidido a continuar con sus planes de organizar un referéndum en abril para votar una nueva Constitución y celebrar elecciones en septiembre, destacando que "en una democracia, no hay otra forma de llegar al poder".

PREGUNTA: Dada la actual situación de crisis, ¿corre peligro la celebración del referéndum?

RESPUESTA: La cuestión del referéndum no es una decisión del presidente de la República, no es su proyecto personal. Es muy importante entenderlo. Recientemente, encuestas realizadas por Brides, una empresa experta en temas de encuestas, y una organización antigubernamental llamada Haití Nou Vle muestran que más del 80 % de la población quiere una nueva Constitución.

La próxima Constitución equilibrará los poderes. Habrá un equilibrio mucho mayor, a diferencia de la Constitución de 1987, que otorga al Parlamento un poder extremadamente ilimitado, diría yo, sobre el Ejecutivo. Esta Constitución consagrará lo que los americanos llaman el "checks and balance".

P: En cuanto al golpe de Estado, ¿tienen pruebas fehacientes de las intenciones del grupo detenido?

R: Los mensajes son públicos. La comunicación existía entre los conspiradores y los servicios de inteligencia del Palacio Nacional, la Policía y la Justicia. Así que las pruebas están ahí.

Ahora le toca a la Justicia hacer su trabajo. Hay una investigación en curso. Así que estamos esperando los resultados. Pero está claro que hay un intento de asesinato del presidente de la República. Está claro que el intento de golpe de Estado ha sido frustrado gracias a la vigilancia de la Policía Nacional y de la Justicia.

P: El decreto de retiro de los jueces ha generado rechazo dentro y fuera del país ¿Continúan pensando que fue una decisión acertada?

R: El artículo 136 de la Constitución haitiana también establece que, en principio, el presidente es el garante del buen funcionamiento de las instituciones. También el decreto de 2015, que exige en su artículo 5 que, en principio, los jueces no sean políticamente partidistas. Así que, automáticamente, tenemos una situación como esta: El presidente, como garante del buen funcionamiento de las instituciones, debe actuar. Y ha actuado.

P: Ha tenido conversaciones con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Julie Chung ¿Qué es lo que han hablado?

La entrevista con la subsecretaria de Estado estadounidense tiene que ver con este intento de golpe de Estado. Pero realmente hablamos de otras cosas, como las elecciones y el referéndum constitucional. En una democracia, sabemos que no hay otra forma de llegar al poder. Por ejemplo, para ser presidente hay que ser elegido por el pueblo.

Jovenel Moise no está respaldado por las organizaciones internacionales, es la democracia en Haití que ellas apoyan. Estos son los principios democráticos que pedimos que se respeten. Que los actores sepan que, en principio, no se deben utilizar medios ilegales para acceder al poder. Siempre podemos protestar. Siempre debe haber oposición, porque esto es una democracia.

Rechazamos la violencia. Es una violencia que toda la comunidad internacional rechaza hoy en día. Este es el caso de las Naciones Unidas. Es el caso de Caricom. Es el caso de la OEA. Es el caso del Departamento de Estado... Y para los demás socios internacionales. Ya sea del Core Group, etc.

P: La República Dominicana es su vecino. ¿Qué le ha manifestado el presidente Luis Abinader?

R: El apoyo del presidente Abinader al referéndum es claro. Cree que la Constitución de 1987 ha seguido su curso. Y que también está dispuesto a ayudar en este proceso y en el proceso electoral. Su posición es clara. La nación hermana, nuestros hermanos de la República Dominicana, especialmente la administración Abinader, apoya la democracia en Haití.

P: De continuar la crisis por esta senda ¿Se plantearían solicitar a la ONU el regreso de cascos azules al país?

R: No dramaticemos. No tenemos una situación tan grave como se tiende a proyectar. Es una situación controlada. La situación está bajo control. Hoy es mejor que ayer. Mañana será mejor que hoy.

P: Entonces, ¿Qué piensa de la violencia de la Policía contra manifestantes y contra periodistas?

R: Eso es lamentable. Es algo que nosotros también rechazamos. He visto el vídeo de un periodista, probablemente no periodista, que también golpeó a un policía. Así que tenemos que rechazar eso. Lo que puedo decirte es que en las protestas, en todo el mundo, hay estas desviaciones. Estas desviaciones deben evitarse. Y me consta que el presidente de la República ha hablado con el director general de la Policía Nacional al respecto, para evitar en lo posible estas desviaciones. Porque los periodistas son importantes para nosotros en la democracia, sobre todo, ahora que se intenta utilizar la opinión pública como herramienta. Hay una franja de la oposición que intenta utilizar la opinión pública como herramienta.

María Montecelos y Milo Milfort