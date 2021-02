Dallas Mavericks logra la victoria frente a New Orleans Pelicans por 143-130

Dallas Mavericks logró vencer como local frente a New Orleans Pelicans por 143-130 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Dallas Mavericks vencieron en casa contra Atlanta Hawks por 118-117, por lo que tras este resultado sumaron un total de cinco victorias seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Chicago Bulls por 129-116 y tras el partido acumulan un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. Tras el partido, Dallas Mavericks se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 13 partidos ganados de 27 disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 11 victorias en 25 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y finalizó con un resultado de 27-34. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local lograron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2, que concluyó con un resultado parcial de 42-31. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 69-65 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Dallas Mavericks consiguieron distanciarse en el luminoso, alcanzaron una diferencia de 13 puntos (106-93) hasta concluir con un resultado parcial de 39-36 y 108-101 de total. Por último, durante el último cuarto volvieron a distanciarse los locales, llegaron a ir ganando por 16 puntos (128-112) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 35-29. Tras todo esto, los jugadores cerraron el marcador del partido con un resultado de 143-130 a favor de los locales.

La victoria de Dallas Mavericks se cimentó sobre los 46 puntos, 12 asistencias y ocho rebotes de Luka Doncic y los 36 puntos, una asistencia y siete rebotes de Kristaps Porzingis. Los 36 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes de Zion Williamson y los 30 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, Dallas Mavericks medirá sus fuerzas con Portland Trail Blazers en el Centro American Airlines, mientras que el próximo rival de New Orleans Pelicans será Detroit Pistons, con el cual jugará en el Little Caesars Arena.