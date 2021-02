Cuba descarta extraditar a negociadores del ELN

El miembro Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán". EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 13 feb (EFE).- Cuba descartó este sábado extraditar a los miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecen en La Habana tras las fallidas negociaciones de paz con el Gobierno de Iván Duque y aseguró que hacerlo "sería contrario al Derecho Internacional".

El Ministerio de Exteriores cubano anunció en una declaración que cumplirá la garantía del retorno seguro de la Delegación de Paz del ELN establecida en el Protocolo de Ruptura de esa negociación, acordado y suscrito entre el Estado colombiano y el ELN junto a seis países en 2016.

La declaración responde a una petición del Gobierno colombiano, que solicitó a La Habana más detalles acerca de la alerta realizada esta semana por el embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, sobre un supuesto atentado que planeaba el ELN en Bogotá.

Al respecto, la cancillería cubana criticó hoy que Bogotá tratara un asunto sensible de seguridad de forma pública y que la prensa colombiana obtuviera inmediatamente una copia del memorando.

Aseguró también que el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, alias "Gabino", y el jefe del equipo de las negociaciones de paz con el Gobierno, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", que se encuentran en Cuba, desconocían tales actos.

Ellos reiteraron "la garantía de que no tenía ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización", acorde con la Declaración del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano, que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.

Colombia solicitó su extradición tras el atentado contra una academia de Policía en Bogotá que hace dos años dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana.

El presidente Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que esa guerrilla dejara de secuestrar y liberara a las personas que tiene en cautiverio, lo que el ELN se niega a acatar.

Según el protocolo suscrito por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos, los países garantes y las partes contarían con 15 días desde la ruptura del diálogo para crear un corredor que permita el retorno a Colombia de los diez negociadores.

"Colombia reiteró la urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN que son requeridos por la Justicia colombiana conforme al derecho internacional", expresó, por su parte, la canciller, Claudia Blum.

Sin embargo, Cuba reiteró hoy que mantendrá "invariable su actuación rigurosa y discreta, apegada firmemente a los principios y demostrada durante décadas de participación en esfuerzos de paz en Colombia".

Estados Unidos reincluyó a la isla caribeña en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha contra el terrorismo por la presencia en su territorio de esos representantes del ELN.