Coronavirus.- La cuarentena en hoteles obligatoria para viajeros en Canadá entrará en vigor el 22 de febrero

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha informado este viernes que la cuarentena en hoteles obligatoria para los viajeros que lleguen al país entrará en vigor el próximo 22 de febrero.



Desde esa fecha, los viajeros tendrán que realizarse una prueba PCR de COVID-19 en el aeropuerto y luego tendrán que pasar tres días de cuarentena en un establecimiento hotelero a la espera de los resultados.



Los gastos correrán a cargo de los propios viajeros, que deberán reservar con días de antelación, y se espera que ronden los 2.000 dólares (1.300 euros), informa CTV News.



Sobre esta cuarentena obligatoria, la ministra de Salud, Patty Hajdu, ha precisado que los hoteles donde se podrá cumplir la medida tendrán tarifas completas y se situarán cerca a los aeropuertos internacionales del país, los de Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal.



Una vez pasados los tres días de espera hasta el resultado, si este es negativo los viajeros podrán trasladarse a su destino final dentro del país y cumplir el resto de cuarentena de dos semanas.



Por el contrario, quienes tengan pruebas con resultado positivo serán enviados a espacios estipulados por el Gobierno canadiense.



Asimismo, desde el 22 de febrero, los viajeros que lleguen al país por vía terrestre tendrá que realizarse una prueba molecular en la entrada y otra a los 14 días de estancia, tras cumplirla cuarentena.



"Somos conscientes de que debemos ser considerados y compasivos con las personas que se encuentran en situaciones extremadamente difíciles y que necesitan viajar", ha señalado Trudeau, para incidir en que las medidas "no tratan de castigar a las personas", si no "mantenerlas a salvo".



"Y mantener a los canadienses a salvo del virus es desalentar todos los viajes no esenciales y garantizar que si las personas tienen que viajar, estén haciendo las cosas de forma que podamos estar seguros de que vamos a evitar que el virus se propague más en Canadá, especialmente dadas las nuevas variantes", ha añadido.