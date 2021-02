Coronavirus.- El Gobierno checo trabaja contrarreloj para ampliar el estado de emergencia tras el rechazo del Parlamento

PRAGA, 13 (DPA/EP)



El Gobierno de República Checa tiene poco más de 24 horas para intentar extender el estado de emergencia en el país a pesar de la negativa del Parlamento, en un momento en que los contagios no han hecho amago de descender.



El rechazo del Legislativo implica que el Gobierno queda ahora sin herramientas legales para mantener restricciones como el cierre de tiendas o la declaración de toques de queda una vez expire el plazo de emergencia, en la medianoche del domingo al lunes.



Las reglas obligatorias del uso de mascarillas no están vinculadas al estado de emergencia, mientras que los responsables del Gobierno advierten que es posible un colapso del sistema de salud del país. Algunos gobernadores regionales, mientras, han anunciado que declararán un estado de peligro en sus respectivas regiones. La oposición sostiene que algunas de las medidas clave pueden aplicarse fuera del estado de emergencia.



El Gobierno sigue precisamente en conversaciones con los presidentes de las regiones administrativas del país para discutir una solución para imponer otro estado de emergencia a pesar de la votación. Sin embargo, un renombrado abogado constitucionalista se ha mostrado profundamente escéptico sobre la validez del proceso.



"Si el Parlamento vota que no viviremos más bajo un estado de emergencia, y este estado se vuelve a convocar de inmediato, entonces definitivamente nos vamos a encontrar con una violación de la constitución", ha explicado este sábado el abogado Jan Kysela al periódico Pravo.



Mientras tanto, el biólogo Jaroslav Flegr ha advertido de que 20.000 personas más podrían morir si se flexibilizan las reglas, especialmente en zonas como Cheb, Sokolov y Trutnov, que están completamente aisladas.



El Ministerio de Salud informó este sábado de 8.782 nuevas infecciones, lo que eleva el número total de casos a más de un millón con 18.058 muertes vinculadas. República Checa tiene 10,7 millones de habitantes.