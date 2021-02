Ciclistas mexicanos llaman a la "revancha" tras la agresión de policías

Un ciclista pasa junto a varias bicicletas dejadas en el suelo como signo de prote sta hoy, en Ciudad de México (México).EFE/ Sáshenka Gutiérrez

México, 12 feb (EFE).- Un centenar de ciclistas bloquearon este viernes una céntrica avenida de Ciudad de México bajo el lema "Viernes de Revancha", en respuesta a la agresión policial que sufrieron la semana pasada cuando exigían mayor seguridad para los usuarios de bicicletas.

"Todo ha sido muy turbio, los policías de tránsito no deberían responder de esa forma en las manifestaciones. No se estaban defendiendo, ellos atacaron y los ciclistas respondieron", explicó a Efe una manifestante de 30 años que no quiso identificarse.

El pasado 5 de febrero, los ciclistas, que bloquean avenidas cada viernes en protesta por los atropellos, fueron disueltos de forma violenta por la policía, dejando dos heridos graves.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el cese de 10 agentes de tránsito y una investigación sobre los mandos que ordenaron la operación.

No obstante, los manifestantes volvieron este viernes a la carga bloqueando el cruce entre las céntricas avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón, lo que derivó en la queja de conductores de automóviles que hicieron sonar sus bocinas.

"Sí considero que es una ciudad peligrosa para los ciclistas, pero también es una ciudad con muchísimo potencial para que no lo sea, todo depende de cómo se manejen las cosas", reivindicó la manifestante.

Los ciclistas exigieron una mesa de diálogo con el Gobierno de la ciudad, la renuncia de tres altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad de la capital y la reducción de la velocidad permitida para coches.

Asimismo, pintaron en el asfalto de un carril de Metrobús mensajes exigiendo "justicia para las víctimas viales".

Según datos oficiales, durante los primeros nueve meses de 2020 se duplicaron las muertes de ciclistas en la capital por accidentes de tránsito, al pasar de siete a 16 casos.

"El número de atropellados, de ciclistas atropellados en esta ciudad, que es un monstruo, ha aumentado", enfatizó Jonas Paz, quien portaba un cartel en la espalda en recuerdo a Carolina Espinosa, una historiadora y música muerta por un atropello el pasado 8 de agosto.

El joven, de 29 años, que cada día usa la bicicleta para su trabajo de repartidor de pruebas clínicas, reprochó que los conductores se creen con el "privilegio" de invadir los carriles para la bici, cuando atropellan "se dan a la fuga" y las muertes quedan en "impunidad".

"Estamos muy molestos de que tengamos que llegar hasta esto para que nos den una solución", dijo sobre la protesta.

Cada vez que se sube a la bicicleta, Ezequiel Ruiz, de 64 años, pide ayuda a la Virgen de Guadalupe porque sabe que su vida queda "en manos de un auto o de un camión".

"No entiendo esta ciudad. ¿Por qué te avientan (arrojan) el coche, te mentan la madre (insultan), te dicen que te hagas a un lado, invaden la ciclopista?", expresó este hombre operado de una rodilla por un accidente.