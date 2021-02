China suma su sexto día consecutivo sin contagios locales con 8 importados

La gente quema varillas de incienso como ofrendas a sus ancestros fallecidos y reza en el Templo del Buda de Jade en Shanghai, China, el 12 de febrero de 2021. El Año Nuevo Lunar, conocido como Festival de Primavera, cae el 12 de febrero de 2021, y marca el comienzo del Año del Buey. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Pekín, 13 feb (EFE).- China sumó hoy su sexto día consecutivo sin contagios locales, tras los rebrotes del norte del país de las últimas semanas, y registró el viernes ocho casos procedentes del exterior, informó la Comisión Nacional de Salud.

Los casos importados se detectaron en Shanghái (3, este), Cantón (3, sur), Tianjin (1, noreste) y Liaoning (noreste, 1), mientras que no se informó de nuevas muertes ni casos sospechosos.

El viernes se dieron de alta 65 casos y dejaron de estar en observación médica 2.045 contactos cercanos a los contagiados, según la comisión.

El total de casos activos llegados desde el exterior se eleva a 244, tres de ellos graves, entre las 4.854 infecciones procedentes de fuera del país desde el comienzo de la epidemia, que no ocasionaron ningún fallecimiento.

Los casos totales activos suman 763, doce de ellos graves, entre los 89.756 registrados desde diciembre de 2019, de los que 4.636 murieron.

Se han rastreado 973.429 contactos cercanos a los contagiados, de los que 11.929 permanecen todavía bajo observación médica.

Con respecto a los casos asintomáticos, que China no considera como confirmados hasta que muestren síntomas, el viernes se registraron 14 nuevos, todos llegados del extranjero.

Entre estas infecciones, 407 se encuentran aún en observación médica, 285 de ellas procedentes de fuera del país.

En la ciudad semiautónoma de Hong Kong, que sufre una cuarta oleada de contagios desde hace meses, los casos confirmados suman 10.755, con 192 muertes. Continúan activos 427.

Taiwán mantiene 78 casos activos entre los 937 detectados desde el comienzo de la enfermedad, de los que nueve han muerto.