Chad.- Condenados a tres meses de cárcel doce manifestantes detenidos en las protestas contra el presidente Déby

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Un total de doce personas han sido condenadas a tres meses de cárcel tras su detención en las protestas del pasado fin de semana en Chad contra la decisión del presidente del país, Idriss Déby, de presentarse a un sexto mandato.



Todos los condenados estaban acusados de asalto y agresión, alteración del orden público y destrucción de la propiedad pública. Entre ellos se encuentra el secretario general de la organización civil Convención de Chad sobre Derechos Humanos, Mahamat Nour Ibedou. Su organización ha denunciado un juicio político sin fundamento legal.



Uno de los abogados de los acusados, Me Laguerre Djerandi, ha asegurado a Radio Francia Internacional que "la pelea no ha terminado" y tiene intención de acudir al Tribunal de Apelaciones para "obtener una revocación total de esta decisión".



A pesar de las últimas prohibiciones de la Policía, los manifestantes contra Déby están pidiendo la celebración de una nueva marcha en las próximas horas.



Déby aceptó a principios de mes la nominación de su partido, el Movimiento Patriótico de Salvación, para presentarse a un sexto mandato en un país que ha gobernado desde 1990. "Es después de una profunda introspección que he decidido responder favorablemente a este llamamiento", declaró.



La oposición se desvinculó oficialmente de las protestas, debido a que el Gobierno había prohibido cualquier tipo de protesta política tras el esperado anuncio de la candidatura del mandatario.



Déby alcanzó el poder por las armas en 1990, con el apoyo de Francia, para derrocar al dictador Hissène Habré, y fue elegido presidente en los primeros comicios pluralistas en 1996 con un 69 por ciento de los votos en la segunda vuelta.



Desde entonces, siempre ha sido elegido en la primera vuelta, a pesar de haber sido acusado en numerosas ocasiones por la oposición de perpetrar fraude electoral. El presidente es considerado como un actor instrumental en el tablero político africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel.



Déby tiene un firme aliado en Francia, la expotencia colonial, que en 2008 y 2019 utilizó la fuerza militar para ayudar a derrotar a los rebeldes que intentaron derrocarlo. En respuesta, Déby apoyó la intervención francesa en el norte de Malí en 2013 para repeler a los yihadistas y en 2015 lanzó una ofensiva regional en Camerún, Nigeria y Níger contra los yihadistas de Boko Haram.