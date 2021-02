Candidato indígena presenta "evidencias" para recuento de votos en Ecuador

El candidato presidencial Yaku Pérez. EFE/Santiago Fernández/Archivo

Quito, 13 feb (EFE).- El candidato indígena ecuatoriano Yaku Pérez acudió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar "evidencias" del fraude que asegura sufrió en los comicios presidenciales del pasado domingo, y que ha llevado a un recuento de votos en la mayoría de provincias del país.

Yaku Pérez, junto a varios de sus allegados, ingresó hoy en la sede del CNE con carpetas en las que aseguraba había documentos que probarían las inconsistencias en las actas de votación.

El candidato indígena mantiene una recia disputa de votos con el banquero Guillermo Lasso por el segundo lugar de los comicios, pues esa ubicación le permite pasar a la segunda vuelta electoral o balotaje, el próximo 11 de abril, para definir al nuevo gobernante del país junto con Andrés Arauz, que fue primero en la votación del pasado domingo.

La entrega de las "pruebas" del presunto fraude fue uno de los compromisos a los que llegó Pérez durante una reunión que mantuvo con Lasso el viernes, en el CNE, con el auspicio de las autoridades electorales y de los observadores internacionales.

Tras un breve encuentro con una de las autoridades del CNE, el consejero Luis Verdesoto, Pérez tenía previsto hoy mismo reunirse con la presidenta del organismo, la también indígena Diana Atamaint.

En el breve encuentro, Verdesoto indicó a Pérez que el proceso para el recuento de votos definido será inmediato y que en las próximas horas se reunirá el pleno del CNE para ultimar los detalles de la operación.

Verdesoto también miró algunos de los folios que Pérez pretendía entregar al Consejo con las denuncias de las eventuales irregularidades en las actas de votación.

Poco antes, y en unas declaraciones a periodistas, el líder indígena expresó su preocupación por unos comentarios que le habían hecho de última hora sobre la posible retirada de militares como custodios de las urnas de votación donde se encuentran los votos.

"Quiero además denunciar que al Ejército le están sacando de la custodia de las urnas", señaló Pérez y dijo: "No jueguen con fuego".

Asimismo, advirtió de que "no hay crimen perfecto" y que el movimiento indígena no es ingenuo, pues también tiene asesores técnicos que pueden descubrir eventuales irregularidades.

"Vamos a entregar las pruebas, como parte del acuerdo" al que se llegó ayer viernes, insistió Pérez al señalar que calcula que el proceso de recuento de la mitad de los votos en 16 de las 24 provincias del país, así como de la totalidad en la costera de Guayas, tome unos ocho días al CNE.

Según el acuerdo alcanzado entre las partes, tras la revisión de los votos se hará la proclamación definitiva de los resultados.