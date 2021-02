Brasil sigue por encima de 1.000 muertos diarios y supera los 238.000 decesos

La situación en Brasil se ha agravado en las últimas semanas con el surgimiento de una nueva variante en la región amazónica, que de acuerdo al Ministerio de Salud ya se ha expandido por todo el país y es "tres veces más contagiosa" que la original. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Brasilia, 13 feb (EFE).- La cifra de muertos por covid-19 en Brasil se mantuvo por encima del millar por día en las ultimas 24 horas, en las que se registraron otros 1.043 decesos, con lo que el total subió a 238.532, informó este sábado el Ministerio de Salud.

De acuerdo a los datos oficiales, el promedio de fallecidos cada día en las últimas dos semanas sigue por encima del millar, lo cual indica que la pandemia continúa fuera de control en todo el país, uno de los tres más afectados del mundo, junto con Estados Unidos y la India.

Según el Ministerio de Salud, también en las últimas 24 horas han sido registrados 44.299 contagios, lo que lleva la cifra acumulada en casi un año, cuando se detectó el primer caso, a 9.809.754.

De las personas que han adquirido coronavirus, 8.710.840 se han recuperado, pero otros 860.382 pacientes continúan en observación, por lo que las cifras de muertes aún pueden aumentar en una forma significativa.

La situación en Brasil se ha agravado en las últimas semanas con el surgimiento de una nueva variante en la región amazónica, que de acuerdo al Ministerio de Salud ya se ha expandido por todo el país y es "tres veces más contagiosa" que la original.

Este fin de semana, Brasil habría celebrado sus carnavales, que son multitudinarios cada año pero que esta vez han sido cancelados para intentar evitar las aglomeraciones de personas que favorecen una mayor diseminación del virus.

No obstante, si bien las escuelas de samba y las comparsas que suelen tomar las calles de todo el país en esta época han respetado las restricciones, muchas playas del extenso litoral brasileño han estado repletas este sábado.

Entre quienes han decidido descansar durante el Carnaval en la playa está el presidente Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes más reacios a aceptar la gravedad de la pandemia, quien no se acercó al mar este sábado, pero sí saludó y abrazó a decenas de seguidores en la localidad de Sao Francisco do Sul, en el estado Santa Catarina.

Como es usual, Bolsonaro no usaba mascarilla ni observó las distancias recomendadas y se fotografío con sus admiradores en ese balneario, en el que permanecerá durante los próximos días.