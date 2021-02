Barty vuela hacia octavos tras imponerse a Alexandrova

La australiana Ashleigh Barty durante el partido contra la rusa Ekaterina Alexandrova. EFE/EPA/DAVE HUNT

Melbourne (Australia), 13 feb (EFE).- La australiana Ashleigh Barty (1) voló a los octavos de final del Abierto de Australia al imponerse con contundencia a la rusa Ekaterina Alexandrova (29) por 6-2 y 6-4, plantándose en esa ronda sin ceder un solo set.

“Es muy extraño, me gusta el sonido de la pelota cuando es así de tranquilo a pesar de que me encanta tener público”, aseguró la número uno del mundo a la conclusión de un partido que se disputó a puerta vacía como consecuencia del confinamiento impuesto por el gobierno de Victoria (Australia).

El camino de Barty está siendo impoluto considerando que la tenista de Ipswich (Australia) llegó a la primera gran cita de la temporada tras sumar casi un año entero parada como consecuencia de su decisión de pasar en casa la pandemia.

Tardó dos juegos en entrar el partido, tras el 0-2 desfavorable inicial, pero arrancó con fuerza una vez encontró el ritmo para endosar seis juegos de forma consecutiva a una Alexandrova que no había cedido parcial alguno hasta la tercera ronda.

Barty, que blindó de nuevo su juego con un gran servicio, seguirá con opciones de consagrarse como la primera campeona australiana en Melbourne Park después de la corona de Chris O’Neil en 1978.

Su siguiente escollo será la estadounidense Shelby Rogers después de imponerse a la estonia Anett Kontaveit (21) por 6-4 y 6-3.