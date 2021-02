Argentina/EEUU.- Argentina denuncia la presencia de un submarino nuclear de EEUU en el Atlántico Sur

12/02/2001 El submarino estadounidense 'USS Greeneville' POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS U.S. NAVY



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno argentino ha manifestado su "grave preocupación" por la presencia del submarino nuclear estadounidense 'USS Greeneville' en aguas del Atlántico Sur y ha recordado que "portar y emplear armamentos nucleares" en esa área contradice resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en la materia.



La presencia del submarino la han hecho pública las propias autoridades estadounidenses a través de un mensaje publicado en la cuenta de la Fuerza de Submarinos del Atlántico (Comsublant) en Twitter en el que informan de unas maniobras con apoyo británico en el Atlántico Sur "demostrando el alcance global de ambas naciones".



El pasado jueves las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego denunciaron los hechos por ser una "flagrante violación" de los acuerdos internacionales, según recoge la agencia de noticias argentina Télam.



Después, el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino ha recordado que "la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur), que entre otras disposiciones exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación".



"No es la primera vez que la Argentina ha marcado, por otra parte, la presencia de una base militar británica en las Islas Malvinas, que es asimismo contraria a distintas resoluciones de las Naciones Unidas como la 31/49, que pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía", prosigue el texto.



Para Buenos Aires, "la utilización de esas fuerzas instaladas ilegalmente para objetivos geoestratégicos globales son una demostración acabada de que los argumentos utilizados por el Reino Unido nada tienen que ver con la relación bilateral con la Argentina".



Por último, se insta a "todos los Estados signatarios del Tratado sobre la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y sus Protocolos Adicionales a respetar sus disposiciones y abstenerse de realizar todas aquellas actividades que pongan en peligro el estatuto de desnuclearización militar de la región".



El Gobierno argentino "lamenta que cuando estamos cumpliendo 50 años del Tratado de No Proliferación Nuclear, las relaciones internacionales se busquen seguir construyendo sobre la base de la extensión de las capacidades militares".



Posteriormente, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, ha puntualizado que el submarino estadounidense estaba "en aguas internacionales" y "tiene un propulsor nuclear, porque una cosa es un submarino con armamento nuclear, y otra cosa es que tenga un propulsor nuclear". "No es en aguas argentinas, es en aguas internacionales", ha declarado Rossi a C5N.



El USS Greeneville (SSN-772) es un submarino de la clase Los Ángeles de la Marina de Estados Unidos botado en el año 1994 y nombrado en honor de la ciudad de Greeneville, en el estado de Tennessee. Tiene una tripulación de unas 115 personas entre oficiales, suboficiales y marineros.