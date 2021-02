AMP2.- EEUU.- El equipo legal de Trump termina su defensa eludiendo las preguntas del Senado

February 9, 2021 - Washington, DC, United States: WASHINGTON, DC - FEBRUARY 09: House impeachment managers proceed through the Rotunda from the House side of the U.S. Capitol to the U.S. Senate chamber as the second impeachment trial of former U.S. President Donald Trump begins on February 9, 2021 in Washington, DC. House impeachment managers will make the case that Trump was �singularly responsible� for the January 6th attack at the U.S. Capitol and he should be convicted and barred from ever holding public office again. (Win McNamee / CNP / Polaris)



La defensa recurre también al vídeo y muestra uno de Biden asegurando en 2018 que "daría una paliza" a Trump



Se espera que este sábado se lleve a cabo la votación final.



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump han terminado este viernes su defensa en el juicio político al que se está sometiendo en el Senado con una ronda de preguntas en la que han aludido varias de las cuestiones de los senadores sobre la actuación de Donald Trump durante el asalto al Capitolio.



Al comenzar esta cuarta sesión, la defensa del magnate ha calificado el cargo de incitación a la insurrección por el que se le imputa como un "abuso atroz", en palabras del letrado Michael Van der Veen.



"El artículo de 'impeachment' es un acto injusto y flagrantemente anticonstitucional de venganza política", ha declarado Van der Veen en su comparecencia inicial, sobre un "abuso atroz" de la Constitución "que solo contribuye a la división del país en un momento en que hay que mostrar unidad sobre las prioridades que compartimos", según declaraciones recogidas por Bloomberg.



El equipo legal de Trump también ha recurrido a material audiovisual para ilustrar su defensa, en su caso mostrando imágenes de revueltas en el marco de las manifestaciones raciales que se han celebrado a lo largo del año pasado en Estados Unidos, deslizando que los demócratas apoyaban esos actos violentos que se produjeron.



Al mismo tiempo se ha dado paso a una serie de vídeos en los que varios representantes y líderes del Partido Demócrata pedían a sus votantes "luchar", algo que ha utilizado Der Veen para aclarar que esa "no es la cuestión", sino el derecho de que "todo discurso político debe ser protegido", en la línea de apelar a la Primera Enmienda que los abogados utilizaron el primer día 'impeachment'.



David Schoen, otro de los abogados de la defensa, ha ilustrado su intervención con más imágenes, en las que varias figuras del Partido Demócrata hacían uso de una "acalorada" retórica contra Trump, entre ellos el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en 2018 aseguró que "si estuvieran en el instituto, le llevaría a la parte de atrás del gimnasio para darle una paliza".



La bravuconada de Biden se produjo en referencia a otra tropelía verbal de Trump, quien en 2005 hizo comentaros lascivos sobre una mujer en un programa de televisión, destapados en 2016 por 'The Washington Post'.



PREGUNTAS SIN RESPUESTA



Tras las alegaciones de la defensa, ha tenido lugar una ronda de preguntas y respuestas que ha durado en torno a dos horas. En un principio, los demócratas han focalizado sus preguntas en cómo las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral habían radicalizado a sus seguidores mientras que los republicanos han cuestionado si este juicio ha sido diseñado como "un espectáculo".



Entre los principales temas en las últimas horas de la sesión ha estado si el expresidente Donald Trump tomó medidas para detener el asalto. "La razón por la que esta pregunta sigue apareciendo, es porque no hemos obtenido respuesta", ha dicho la demócrata Stacey Plaskett.



El abogado Michael van der Veen ha desechado una pregunta de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski sobre qué acciones tomó Trump una vez que comenzó el asalto y ha argumentado que "con las prisas por presentar este 'impeachment' no ha habido absolutamente ninguna investigación al respecto", según recoge la agencia Bloomberg.



Asimismo, el abogado ha respondido que Trump no sabía que el exvicepresidente Mike Pence estaba en peligro al ser preguntado por el tuit que lanzó el expresidente denunciando a Pence de no "haber tenido coraje de proteger al país" y aceptar el resultado de las elecciones de noviembre de 2020.



"En ningún momento se informó al presidente de que el vicepresidente estaba en peligro", ha dicho Michael van der Veen, según recoge CBS News.



El punto más tenso de esta ronda ha sido cuando los abogados de Trump se negaron a responder a una pregunta formulada por el senador Bernie Sanders sobre si consideraban que las acusaciones de fraude electoral vertidas por Trump eran mentira o si realmente piensan que ganó las elecciones.



El abogado de Trump, Michael van der Veen, ha respondido que su "juicio" respecto a ese asunto "es irrelevante para este procedimiento".



LA VOTACIÓN DEL SÁBADO



El Senado vuelve a reunirse este sábado, día en el que está prevista la votación final en la que prácticamente se da por sentado que el expresidente será absuelto ante la falta de votos republicanos necesarios para garantizar una condena. Los demócratas necesitan contar al menos con 17 apoyos de la bancada rival, algo que se antoja improbable.



No obstante, los nuevos vídeos del asalto de los simpatizantes de Trump al Capitolio, el pasado 6 de enero, mostrados esta semana por la acusación han causado consternación en algunos senadores. Los partidarios del expresidente persiguieron activamente a algunos legisladores e insultaron a los agentes de seguridad con gritos de "cerdos" y "traidores".



Todo ello después de que los demócratas reprodujeran las palabras del expresidente inmediatamente anteriores a la incursión, durante un discurso frente al Capitolio. "Si no lucháis como si no hubiera un mañana, os vais a quedar sin país", espetó entonces el presidente. Uno de los senadores republicanos considera que las imágenes no hacen sino constatar "la clase de cretino que es Donald Trump".



"En realidad, los demócratas nos están haciendo un favor", apunta el senador. "Están demostrando que Trump no tiene las cualificaciones necesarias para volver a presentarse a la Casa Blanca", añade, por no mencionar que estas imágenes impulsarán el mencionado distanciamiento respecto al expresidente en el seno del Partido Republicano, que ha actuado durante cuatro años a su completo servicio.



La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, quien ha declarado abiertamente su oposición a Trump, ya comentó esta situación el pasado miércoles. "Después de que el pueblo estadounidense vea la historia completa, me va a costar creer que Donald Trump sea reelegido presidente", declaró ante la prensa. Varios republicanos consultados por 'The Hill' coinciden con esa valoración.