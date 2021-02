Afganistán.- Al menos 30 talibán muertos por la explosión accidental de una bomba en Afganistán

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Al menos 30 talibán han muerto por una detonación accidental ocurrida en una mezquita de la provincia afgana de Balj cuando participaban en un taller sobre la elaboración de explosivos.



Entre los fallecidos hay seis extranjeros expertos en la fabricación de bombas camineras, según ha informado el 209º Cuerpo Shahín del Ejército Afgano en un comunicado recogido por la agencia de noticias afgana Jaama Press.



Los cuerpos de los seis extranjeros no han podido ser identificados debido a la gravedad de los daños provocados por la explosión. La detonación se produjo concretamente en la localidad de Qultaq, distrito de Dowlatabad.



El portavoz talibán, Zabihulá Muyahid, ha confirmado la explosión, pero ha asegurado que se ha producido en una estancia en la que no había nadie y que no hay víctimas.



Por otra parte, dos niños han muerto por la explosión de una bomba colocada por los talibán en la localidad de Qotar Blaq, en el distrito de Imán Sahib, en la provincia de Kunduz, han informado las fuerzas de seguridad.



Este mismo sábado se ha informado de la muerte de cinco policías y doce agentes más heridos en ataques con coches bomba.



El miembro del Consejo provincial de Kunar, al este de Afganistán, Din Mohammad, ha informado de un ataque en el que han fallecido cinco policías por una bomba acoplada en su vehículo, según recoge Tolo News.



En la provincia de Kandahar (sur), un coche bomba cuyo objetivo era un puesto de las fuerzas de seguridad en el distrito de Arghandab, ha dejado doce policías heridos. Este último ataque también ha provocado daños en una escuela y varias casas, según ha indicado el jefe de Policía de la provincia, Farid Mashal.



Además, tres civiles un policía han resultado heridos en una explosión de una bomba en una carretera de la ciudad de Jalalabad, al este de Afganistán, según ha informado la agencia Ariana News.



Afganistán ha experimentado un repunte de la violencia durante los últimos meses a pesar del acuerdo entre los talibán y Estados Unidos en febrero de 2020 y de las conversaciones de paz entre el grupo y el Gobierno afgano, cuyas delegaciones pactaron en diciembre la 'hoja de ruta' para el proceso.