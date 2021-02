Wall Street sigue a niveles récord a la espera de un nuevo estímulo fiscal

En la imagen corredores de bolsa trabajan este martes en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.).. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 12 feb (EFE).- Wall Street se mantuvo en niveles récord esta semana, marcada por los avances para obtener un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, el progreso en la campaña de vacunación contra la covid-19, los buenos resultados empresariales y las alzas en el mercado de criptomonedas.

El Dow Jones de Industriales y el S&P 500 cerraron con ganancias semanales que rodaban el 1 %, mientras que el selectivo tecnológico del Nasdaq avanzó más de un 1,5 %.

LAS ACCIONES PROTAGONISTAS

Las acciones del motor, como General Motors (GM) o Ford, no tuvieron un buen desempeño esta semana debido a los problemas en la producción por la escasez de semiconductores y pese a que este jueves la Casa Blanca dijo que tomará cartas en el asunto para solucionar los problemas de suministro, que podrían costar a GM 2.000 millones en 2021.

Por el contrario, los planes de los grandes del motor de acelerar su transición a los vehículos eléctricos mantuvo a productores de litio y baterías como Albemarle, Lithium Americas o Sociedad Química y Minera de Chile en las ganancias.

Por otro lado, los inversores minoristas coordinados en foros como WallStreetBets, de Reddit, volvieron a hacer de las suyas y prendieron las acciones de empresas relacionadas con la marihuana, que en el caso de Sundial Growers o Tilray experimentaron fuertes ganancias que se fueron corrigiendo en los últimos días.

Mientras tanto, los retrocesos de Disney y Nike al cierre de la semana lastraron la última jornada de una semana por lo general positiva.

LOS NÚMEROS ECONÓMICOS

Los datos de desempleo de esta semana fueron peores de lo esperado por los analistas al alcanzar las 793.000 solicitudes, que no obstante fueron menores a las 812.000 de la semana previa, lo que sigue mostrando que la recuperación del mercado laboral durante la pandemia está siendo más difícil de lo pronosticado.

Una encuesta publicada esta semana por CNBC indica que solo el 55 % de los pequeños empresarios tiene seguridad en poder seguir operando este año, mientras que la mayoría espera que el plan de estímulo propuesto por el presidente Joe Biden pueda ayudar.

El plan de estímulo, que incluye 1.400 dólares en cheques, ampliación de ayudas al desempleo y ayudas a empresas, ha sido aprobado en los comités relevantes en el Congreso y se espera que la ley sea ratificada por la Cámara de Representantes y pase al Senado (dividido por igual entre demócratas y republicanos) a finales de este mes, algo que sigue de cerca Wall Street.

LAS PRÓXIMAS CLAVES

Una de las tendencias marcadas esta semana fue la decisión por parte de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en la criptomoneda bitcóin, así como su intención de aceptarla como método de pago, algo que este mercado no acaba de conseguir que se extienda.

Además, el banco BNY Mellon, el de más historia en Estados Unidos, anunció que comenzará a operar con criptomonedas, mientras que Mastercard anunció que operará con criptomonedas esteblecidas sin conversión intermedia en divisa.

Esto llevó a que el bitcóin se haya apreciado más de un 20 % esta semana y que se extiendan rumores de que otros gigantes tecnológicos podrían tomar medidas similares para adoptar las criptomonedas y darles una mayor legitimidad y uso.