Vetado en Twitter y cerrado Parler, el trumpismo se afana para hacerse oír

San Francisco (EEUU), 12 feb. (EFE).- "Espectáculo de payasos", "vergüenza", "anticonstitucional". Los seguidores de Trump, muchos de ellos vetados por Twitter y con su alternativa, Parler, cerrada, recurren como último recurso a Gab, una controvertida red social, para expresar su rechazo al juicio político contra el expresidente.

A diferencia de lo ocurrido en su primer juicio político, entre finales de 2019 y principios de 2020, Trump ahora ya no es presidente, lo que ha rebajado significativamente la relevancia de este evento en las redes sociales.

Además, tras el asalto de miles de personas al Capitolio en enero, muchos de los seguidores más radicales del exmandatario han sido vetados por las plataformas mayoritarias como Twitter y Facebook, lo que ha rebajado aún más la tensión en estos portales.

LA MIGRACIÓN A GAB

Pero ello no significa que estos simpatizantes hayan claudicado y hayan abandonado internet, sino que han migrado: primero a Parler, que durante varias semanas se erigió en la plataforma favorita de la ultraderecha, y, cuando esta tuvo que cerrar, a Gab, todavía muy minoritaria, pero ya de lo más controvertida.

"Me niego a ver ni un sólo segundo del espectáculo de payasos que es el juicio político", escribió en esta red social el usuario Catturd.

"El jefe del juicio político en la Cámara de Representantes dice falsedades como que los seguidores de Trump quemaron una iglesia y que empalaron a agentes de Policía", denuncia PrisonPlanet también en Gab.

Casi sin excepción, todos los mensajes que se pueden leer en Gab sobre el juicio político -que es uno de los temas más comentados- son muy críticos con el proceso y favorables a Trump, la línea opuesta a lo que ocurre en Twitter.

UNA PLATAFORMA CONTROVERTIDA

"El presidente de la Corte Suprema no está presidiendo (el juicio) y Trump ya no es presidente. Este juicio político es una vergüenza y es anticonstitucional", apuntó la usuaria LaurenBoebert.

Gab es una red social de funcionamiento muy parecido a Twitter creada en 2017 y que se promociona a sí misma como promotora de la libertad de expresión frente a la censura de la plataforma del pájaro azul, pero que a la práctica acaba siendo un punto de encuentro de la ultraderecha.

El portal cayó en desgracia a finales de 2018 después de que se conociese que el autor de un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh en que murieron 11 personas había compartido en Gab numerosos mensajes de odio contra los judíos y amenazas.

La mala publicidad hizo que otra plataforma, Parler, la sustituyese como punto de encuentro de los seguidores de Trump, pero tras el asalto al Capitolio, los principales proveedores de servidores retiraron sus servicios a Parler, que se encuentra inactiva, y los internautas regresaron a Gab.

La gran ausencia en Gab, sin embargo, es el propio Trump, que no tiene cuenta en esta red social y que ha sido vetado permanentemente de Facebook y Twitter, los dos portales donde más activo fue a lo largo de sus cuatro años de Presidencia.

LA TWITTER-ESFERA SÍ APOYA EL JUICIO

En esta última red, la progresiva retirada de los trumpistas ha hecho que las voces progresistas y del entorno del Partido Demócrata pasen a dominar el debate, por lo que las valoraciones del juicio político son abrumadoramente positivas y críticas con los republicanos que no lo apoyan.

"¿Cómo puede el senador Bill Hagerty mirar a los ojos a su familia y votar por la absolución? El estado de Tennessee NO condona la sedición ni a los asesinos de policías", escribió el usuario Joseph Thatcher en un tweet dirigido directamente al senador republicano.

"¿Por qué hay tantos senadores republicanos que no se encuentran en el hemiciclo durante el juicio político? ¿Es que no pueden pretender que prestan atención?", se preguntó la usuaria Christina Padien.

La red social también fue escenario de planteamientos interesantes como el del usuario Richard Boswell, que se preguntó "¿Cuál sería el resultado del juicio político si el voto fuese secreto?".

Marc Arcas