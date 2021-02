Venezuela retomará las clases presenciales en marzo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda durante un acto por el día de la juventud hoy en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 12 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que las clases presenciales de su país serán retomadas en marzo, aunque de forma parcial, luego de más de un año de suspensión a causa de la pandemia por la covid-19, que hasta ahora acumula 131.828 contagios en la nación caribeña.

"En marzo vamos a arrancar las clases presenciales, parciales, con bioseguridad, a nivel de todo el sistema educativo venezolano. Vamos controlando la pandemia y con medidas de bioseguridad y la llegada de las vacunas, vamos paso a paso", dijo Maduro en un acto por el Día de la Juventud.

El mandatario indicó que próximamente anunciará los detalles de cómo se realizará el regreso a clases.

En el último año, la educación venezolana ha sido impartida a través de internet, pero la lentitud en la conectividad, los cortes drásticos y no programados de luz o la falta de preparación de maestros para dominar plataformas han dificultado la labor de los estudiantes para acceder a sus clases.

A esto también se ha sumado la denuncia de bajos salarios de los profesores y algunos representantes de este gremio han señalado que no volverán a clases si continúan percibiendo como compensación menos de cinco dólares mensuales.

A finales de enero, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, consideró, en una entrevista con EFE, que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas para retomar las clases presenciales.

Alzuru señaló que era complicado que, al menos, en las escuelas públicas y pequeñas se pueda garantizar un orden sin aglomeraciones de personas, y con las condiciones sanitarias adecuadas ante la ausencia de agua.

Venezuela aplica desde de hace meses un método de flexibilización de la cuarentena, con siete días de confinamiento seguidos de otros 7 de apertura parcial, a fin de darle dinamismo a la golpeada economía.

Bajo este método denominado como "7+7", bares, restaurantes, cines, teatros, comercios, empresas, parques o gimnasios abren sus puertas cada siete días.