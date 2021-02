12/02/2021 Venezuela.- La mujer del venezolano Ernesto Quintero "suplica" a Sánchez que no le extradite: "Puede ser asesinado". Su entrega a Venezuela sería inminente tras ser detenido el miércoles, según su defensa POLITICA JUSTICIA



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Cismary Marcano, mujer del opositor venezolano Ernesto Quintero, ha "suplicado" este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene la extradición de su marido, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, asegurando que es "inocente" y advirtiendo de que, si vuelve al país caribeño, podría ser "asesinado".



Quintero, que actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a la espera de ser enviado a Venezuela, fue detenido el miércoles después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.



El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.



"Hasta el día de hoy está preso por el Gobierno de España y yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que, por favor, no extraditen a mis esposo", ha dicho Marcano, en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta que ha tenido lugar en el entorno de la Audiencia Nacional.



La mujer, que ha incidido en que su marido es inocente, ha pedido a Sánchez que le dé la oportunidad de demostrarlo, denunciando que "se han metido todos los recursos y se han llevado todas las pruebas" pero "nada se ha tomado en cuenta".



Marcano ha avisado a Moncloa de que, si es enviado "a la dictadura de Venezuela", al llegar "puede ser torturado y más, puede ser asesinado". "Si a mi esposo le llega a (pasar) algo... Yo acuso a Pedro Sánchez por lo que le pueda pasar a mi esposo", ha indicado, para insistir al borde del llanto: "Le suplico que, por favor, me ayude".



En un tono más calmado, el político opositor Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, se ha mostrado consciente de que "hay procedimientos" que cumplir cuando se solicita una extradición y ha sostenido que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha respetado la integridad y los Derechos Humanos de los venezolanos", si bien le ha reclamado "una respuesta inmediata en este caso, porque lo que hay es una gran equivocación, un gran error".



LLAMAMIENTO DE ACNUR



La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, instó a las autoridades españolas a "valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela", así como a hacer una "valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la información de país de origen, la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela, así como los principios de la unidad familiar".



Marcano y la hija del matrimonio, de 7 años, solicitaron asilo en España y se les concedió, pero a Quintero --que había llegado un año antes que ellas, en 2018-- se le denegó por tener antecedentes penales debido, precisamente, a la acusación de estafa.



El nuevo abogado de Quintero, que se hizo cargo del caso hace apenas 24 horas a título 'pro bono', Ismael Oliver, del Despacho Oliver Abogados, ha avanzado a Europa Press que presentarán una ampliación de la demanda de asilo, un recurso extraordinario ante la Audiencia Nacional para que la tenga en cuenta y suspenda la extradición, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.