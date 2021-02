Venezuela.- Cs pide al Gobierno que aclare si ha cambiado el criterio de extradición a Venezuela por la entrada de Podemos

25/06/2020 La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, durante su intervención en una sesión plenaria en la que además se debate el Decreto Ley 21/2020, o decreto de la 'nueva normalidad', que rige en España desde el término del estado de alarma, en Madrid (España), a 25 de junio de 2020 POLITICA Pool



Recuerda que en 2019 se denegó la extradición a la enfermera de Chávez por el riesgo de que se vieran vulnerados sus derechos allí



Ciudadanos ha pedido al Gobierno que aclare si ha habido un cambio en cuanto al criterio para aceptar o no la extradición de detenidos a Venezuela, en relación con el caso del opositor venezolano Ernesto Quintero, dado que en el pasado se rechazaron otros casos y si este eventual cambio ha tenido que ver con la entrada de Podemos en el Ejecutivo.



Quintero, que actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a la espera de ser enviado a Venezuela, fue detenido el miércoles después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.



Su mujer, Cismary Marcano, ha "suplicado" este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene la extradición de su marido, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, asegurando que es "inocente" y advirtiendo de que, si vuelve al país caribeño, podría ser "asesinado".



En este sentido, desde Ciudadanos han recordado que en febrero de 2019 "las dudas sobre el respeto a los derechos y libertades básicos" en Venezuela hizo que el Consejo de Ministros decidiera no extraditar a la antigua enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián Velásquez, "basándose en informes de instituciones, organismos y ONG por existir 'cierto riesgo' de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales de personas detenidas".



Por ello, la portavoz de Cs en la Comisión de Exteriores del Congreso ha presentado una pregunta al Gobierno en el Congreso sobre este asunto, subrayando que "si algo ha quedado claro en el último año es que la situación en Venezuela no ha mejorado, sino que el régimen de Nicolás Maduro ha redoblado su persecución a la disidencia y continúa efectuando un acoso y represión indiscriminada con todo el que se opone a su tiranía".



Asimismo, ha recordado las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, que no han sido renoconocidas a nivel internacional, "tenían como objetivo eliminar la mayoría democrática de la Asamblea Nacional" y subrayado que "es de esperar que cualquier persona extraditada a Venezuela se vea expuesta a un riesgo similar, sino mayor, que en 2019".



En este sentido, ha preguntado al Gobierno "a qué se debe el cambio de criterio en materia de extradiciones a Venezuela respecto a febrero de 2019" y si considera que la situación en el país "en materia de respeto a los derechos y libertades fundamentales es ahora mejor" que entonces.



Además, ha pedido que se aclare si en este cambio de criterio ha tenido algo que ver el hecho de que en el actual Gobierno de coalición "hay miembros que pertenecen a una formación política que tiene estrechos lazos con el régimen de Nicolás Maduro".