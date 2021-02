Tras un breve receso, Argentina inicia nueva temporada con 26 participantes

En la imagen, jugadores de Boca Juniors. EFE/Andrés Larrovere/Archivo

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- El fútbol argentino inicia este viernes, después de un receso de apenas tres semanas, su nueva temporada con 26 participantes en un certamen que finalizará el 30 de mayo, poco antes del inicio de la Copa América que organizarán conjuntamente Colombia y Argentina.

Tras la tardía consagración como bicampeón de Boca Juniors por la pandemia del coronavirus y la suspensión de los descensos, este nuevo certamen gaucho tendrá dos nuevos protagonistas: los ascendidos Sarmiento de Junín y Platense en un torneo que se dividirá en dos zonas de 13 equipos cada una.

De esta manera, cada jornada del campeonato argentino tendrá seis partidos por grupo y un interzonas con los equipos libres que, en su mayoría serán clásicos entre rivales históricos. En la primera jornada, y para permitirles descanso a los recién llegados, fue postergado el cruce entre zonas que debían disputar Platense ante Sarmiento de Junín.

El bicampeón defensor Boca Juniors se estrenará en la Zona B el domingo como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Como única incorporación el conjunto ‘xeneizes’ sumó a Marcos Rojo, que rescindió su contrato con Manchester United y se sumó a la plantilla que conduce Miguel Ángel Russo.

River Plate también debutará el domingo pero por la Zona A ante Estudiantes en La Plata. El equipo ‘millonario’, que viene de cumplir su primera temporada sin títulos desde que llegó Marcelo Gallardo sumó a Agustín Palavecino, proveniente del Deportivo Cali, Héctor David Martínez, repescado de Defensa y Justicia, y Jonatan Maidana, que llega libre del Toluca mexicano.

El certamen comenzará este viernes con un partido estelar, que es la presentación oficial de Juan Antonio Pizzi como entrenador del Racing Club en su visita al subcampeón Banfield. Ezequiel Schelotto (Brighton de Inglaterra), Maximiliano Lovera (Olympiacos de Grecia). Tomás Chancalay (Colón) Aníbal Moreno (Newell’s Old Boys) son las cuatro caras nuevas del modelo 2021 de la ‘Academia’ de Pizzi.

El Independiente con Julio César Falcioni como nuevo entrenador, en tanto, debutará recién el lunes como local ante Lanús, mientras transita una delicada situación económica e institucional que le permitió sumar sólo a Juan Manuel Insaurralde (Colo Colo de Chile) y el regreso de Sebastián Palacios (Newell’s Old Boys).

Por último, San Lorenzo bajo el nuevo mandato de Diego Dabove, se estrenará el sábado como local del Arsenal de Sarandí con la posibilidad que los hermanos Romero ocupen respectivos lugares en el banquillo de relevos. Diego Braghieri (Atlético Nacional), Jalil Elías (Godoy Cruz), Lucas Melano (Atlético Tucumán) y Franco Troyanski (Unión) son los cuatro nombres que sumó a la plantilla ‘azulgrana’.

- Partidos de la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional 2021:

12.02: Banfield-Racing, Central Córdoba-Colón y Unión-Atlético Tucumán.

13.02: Aldosivi-Godoy Cruz, Talleres-Patronato, Vélez-Newell’s Old Boys y San Lorenzo-Arsenal.

14.02: Defensa y Justicia-Huracán, Boca Juniors-Gimnasia y Estudiantes-River Plate.

15.02: Rosario Central-Argentinos e Independiente- Lanús.

Postergado: Platense-Sarmiento de Junín.