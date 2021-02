Tenis.-Tenis/Australia.- Garbiñe Muguruza: "Me gusta jugar contra las grandes jugadoras como Osaka"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció que se ve a "un nivel consistente y bueno" hasta el momento en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y advirtió de cara a su duelo en octavos de final ante la japonesa Naomi Osaka que le gusta "jugar contra las grandes jugadores".



"Creo que no hemos jugado nunca, así que estoy con ganas de este partido porque me gusta jugar con las grandes jugadoras como Naomi Osaka. Será un buen partido para jugar", apuntó Muguruza tras su pase a los octavos de final.



La de Caracas se mostró "muy contenta" por su nivel ante Zarina Diyas. "Mi último partido con ella fue en China el año pasado en tres sets, y creo que estaba más preparada hoy y he jugado bien. Tomé el control del partido pronto y estoy contenta con ganar en dos sets", subrayó.



"Mi tenis está ahí. Estoy jugando los golpes correctos en los momentos oportunos, eso es lo que creo que está haciendo la diferencia. Me noto a un nivel bueno, consistente, podría decir que estoy a un nivel parecido a esos años que gané mis 'Grand Slams'. Me siento sólida en mis partidos y con confianza", añadió.



La decimocuarta cabeza de serie en Melbourne indicó que busca "la consistencia partido a partido". "Quiero estar lo más serena posible, tener siempre la mejor versión de Garbiñe. Eso es de lo que más orgullosa estoy de todo lo que he trabajado en pretemporada", admitió.



El Abierto de Australia se jugará ahora sin público tras el nuevo confinamiento decretado por las autoridades. "Va a ser duro, pero es la situación en la que estamos. El gobierno de Victoria se toma todo esto muy serio. Lo positivo es que vamos a poder jugar y aunque echaremos de menos al público, esperemos poder tenerlo de vuelta en unos días", sentenció.