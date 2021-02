Tenis.-Tenis/Australia.- Garbiñe Muguruza entra arrolladora a su cita con Osaka en octavos del Abierto de Australia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza mantuvo su buen nivel en este inicio de Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y se clasificó de forma arrolladora para octavos de final tras imponerse este viernes por un doble 6-1 a la kazaja Zarina Diyas, aunque ahora tendrá su primer gran examen ante la japonesa Naomi Osaka, mientras que Pablo Carreño, lesionado, y Pedro Martínez pusieron fin a su aventura en Melbourne.



Las buenas sensaciones que está dejando la finalista del año en este inicio de campaña se volvieron a confirmar en su tercer partido en el 'grande' australiano. La de Caracas jugó muy seria ante una rival que en su anterior enfrentamiento le había exigido mucho y firmó su pase entre las 16 mejores del torneo por sexta vez en su carrera.



Muguruza sólo ha cedido hasta el momento diez juegos en Melbourne Park y ha estado en pista poco más de tres horas, por lo que llega con buena energía para un duelo que puede medir sus aspiraciones de volver a llegar lejos, una puerta que custodia Naomi Osaka, número tres del mundo y campeona en 2009, que también está mostrándose firme hasta el momento y se deshizo con facilidad de una rival incómoda como la tunecina Ons Jabeur (6-3, 6-2).



La decimocuarta favorita mostró su potencial en la Margaret Court Arena, apoyada de nuevo en su buen servicio, que no perdió aunque concedió cinco bolas de 'break', y en la agresividad de sus golpes, muy efectivos en esta ocasión, con más ganadores (17) que errores no forzados (14).



Muguruza siempre exigió y mantuvo a Diyas, que nunca pudo entrar en un duelo en el que siempre fue a remolque. En el primer set, la hispano-venezolana ofreció un gran nivel en la pista y logró dos roturas para ponerse 4-1. Además, tuvo temple para salvar su mayor momento de dificultad, un 0-40 en el sexto juego, e impedir que la kazaja cogiese confianza.



En el segundo set, la exnúmero uno del mundo no aflojó y de nuevo se escapó en el marcador con un tempranero 'break', y ya no tuvo problemas para cerrar su billete a octavos, aunque Diyas, castigada por sus errores, tuvo su oportunidad en el quinto juego para haber recuperado la desventaja.



Por su parte, en el cuadro masculino no hubo tan buenas noticias con las eliminaciones de Pablo Carreño y Pedro Martínez. El asturiano, decimoquinto favorito, se tuvo que retirar ante el búlgaro Grigor Dimitrov aquejado de molestias físicas después de haber perdido los primeros siete juegos, mientras que el valenciano no pudo conseguir su mejor resultado en un 'Grand Slam' tras caer ante el serbio Dusan Lajovic en cuatro sets por 6-7(6), 7-5, 6-1 y 6-4.