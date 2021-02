Tenis.-Tenis/Australia.- Djokovic duda de poder jugar la cuarta ronda por una lesión abdominal

"Sé que es un desgarro del músculo y no sé si me las arreglaré para recuperarme"



BERLÍN (ALEMANIA), 12 (dpa/EP)



El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que no está seguro de si podrá jugar en la cuarta ronda del Abierto de Australia debido a una lesión abdominal que le perjudicó en su victoria en cinco sets sobre Taylor Fritz.



"En este momento, sé que es un desgarro, definitivamente, del músculo, así que no sé si me las arreglaré para recuperarme de eso en menos de dos días. No lo sé. No lo sé. No sé si voy a salir a la cancha o no. Veremos qué pasa", manifestó.



Djokovic, número uno del mundo, se sobrepuso a esa lesión para superar al estadounidense Fritz en la tercera ronda del torneo, ganando por 7-6 (7-1), 6-4, 3-6, 4-6 y 6-2 en la Rod Laver Arena.



Una lesión en la región abdominal que se produjo, al parecer, cuando se cayó durante el tercer set, en un partido que comenzó el viernes frente a una multitud y terminó el sábado sin nadie en las gradas por una nueva orden de confinamiento.



Ahora, en la cuarta ronda del primer Grand Slam del año, Djokovic debería enfrentarse al canadiense Milos Raonic, a quien ha vencido en sus 11 encuentros previos, este domingo.



Pero el serbio está preocupado por su lesión y no pudo comprometerse a decir que podría llevarlo a la cancha. "Realmente no lo sé", comentó el serbio.