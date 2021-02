Tamara Falcó se pasa al look working con un acertado y original outfit

MADRID, 12 (CHANCE)



Tamara Falcó se ha convertido en una de las famosas mejor vestidas de nuestro país. A sus 39 años, la Marquesa de Griñón está atravesando por la etapa más dulce de su vida y, con cada vez más influencia en redes sociales - donde supera el millón de seguidores - sus looks son cada vez más imitados.



Con un gusto innato, Tamara combina como nadie los outfits cómodos e informales del día a día con los estilismos más sofisticados y elegantes, creándonos una necesidad fashion con cada una de sus apariciones.



Como en su última colaboración en "El hormiguero", en la que la hija de Isabel Preysler se consolidó como it girl con un look working al que nos tiene poco acostumbradas. Un traje compuesto por pantalón y chaleco, una alternativa original y con clase al tradicional traje de chaqueta.



De la diseñadora Isabel Zapardiez, el último outfit de Tamara nos ha conquistado totalmente, porque además le sienta como un guante. Un chaleco romántico con aire vintage que combina los códigos masculino y femenino y un pantalón de talle alto ligeramente acampanado, clásico y a la vez atrevido.



Un look de diez que se unen a los acertadísimos estilismos con los que la Marquesa de Griñón acapara todas las miradas en cada una de sus apariciones. Por desgracia, un conjunto no apto para todos los bolsillos, puesto que el chaleco está valorado en 340 euros y, el pantalón, en 380.