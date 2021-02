RDCongo.- RDC pone en marcha los preparativos para iniciar una campaña de vacunación contra el ébola en Kivu Norte

30/09/2020 Información acerca del ébola a la entrada de un lavabo de mujeres en Aeropuerto Internacional de Goma, en República Democrática del Congo POLITICA AFRICA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO AFRICA INTERNACIONAL SALLY HAYDEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han puesto en marcha los preparativos para iniciar una campaña de vacunación contra el ébola en la provincia de Kivu Norte (este), tras confirmar el domingo un nuevo brote del virus en esta zona del país africano.



El equipo provincial de respuesta al ébola ha indicado que 1.200 dosis de la vacuna y materiales para mantener la cadena del frío han llegado ya a la ciudad de Butembo, mientras que se ha iniciado a dar formación a trabajadores para la vacunación en las zonas de Biena y Katwa, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité.



El ministro provincial de Sanidad, Eugene Nzanzu Salita, ha confirmado en declaraciones a la emisora congoleña Radio Okapi que hasta el momento se han detectado 161 contactos en estas zonas sanitarias, si bien ha resaltado que el motorista que trasladó a Butembo a la primera paciente no ha sido localizado.



"Hay un guardia enfermo al que aún no hemos visto", ha manifestado, antes de resaltar que ya se están realizando pruebas de laboratorio para intentar determinar si el virus es "uno de los identificados previamente" en esta zona del país o "si se trata de una nueva variante".



Asimismo, Nzanzu Salita ha hecho un llamamiento a la población a "no ceder a los rumores". "Aquí y allá los hay de todo tipo. Los rumores fueron los primeros en hacernos daño por la facilidad con la que algunos que no están sobre el terreno abordan las cosas para desorientar a la población", ha agregado.



El propio ministro de Sanidad provincial ha detallado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que la campaña de vacunación empezará en Masoya, una zona sanitaria situada cerca de Butembo, sin pronunciarse sobre una posible fecha.



Las autoridades congoleñas han confirmado hasta el momento dos casos de ébola en este nuevo brote. Ambas pacientes eran mujeres, ya fallecidas. La comisión técnica del ministerio provincial de Sanidad indicó el jueves que la segunda fallecida estuvo en contacto con la primera paciente.



El último brote de ébola con epicentro en el este de RDC duró casi dos años, se cobró 2.299 vidas y hay constancia de 1.162 pacientes que superaron la enfermedad. Fue el décimo brote detectado en el país africano.



El país fue además epicentro de otro brote de ébola durante 2020, en este caso en la provincia de Ecuador (noroeste). En este caso, el brote --el undécimo en el país-- fue declarado el 1 de junio y fue dado por finalizado el 18 de noviembre, con 119 casos confirmados, once probables y 55 muertos.