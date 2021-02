Portaltic.-Alexa ya puede saludar a las visitas a través del timbre inteligente de Ring

12/02/2021 Alexa saluda a través del timbre de Ring POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AMAZON



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



El asistente digital de Amazon, Alexa, ya puede saludar a las visitas a través de los timbres inteligentes de Ring, una de las tres nuevas funciones que la compañía ha incorporado con las respuestas inteligentes.



Las nuevas respuestas inteligentes se dirigen a usuarios de los timbres con cámara, la cámara de seguridad y las suscripciones de Ring, y permiten seleccionar un mensaje de audio pregrabado, establecer una alerta pregrabada para cada vez que suene el timbre o hacer que Alexa guarde un mensaje.



Una de las nuevas funciones permite que Alexa salude a los visitantes cuando tocan el timbre Ring Video Doorbell Pro. El asistente digital les formulará una pregunta y en función de la respuesta que reciba, recogerá un mensaje u ofrecerá indicaciones, por ejemplo, para las entregas de paquetes, si se tiene una suscripción Ring Protect.



También se han introducido seis respuestas rápidas, preestablecidas para determinadas situaciones, como cuando el usuario no pueda llegar a tiempo para atender al visitante o no tenga ganas de abrir la puerta, como indican desde Amazon en un comunicado.



Por otra parte, las advertencias de movimiento avisará a los visitantes que están siendo grabados por la cámara de Ring. Se trata de una función diseñada para "disuadir" a los visitantes no deseados, y ofrecer de esta forma una capa adicional de seguridad.



La función de respuestas inteligentes está actualmente disponible en Estados Unidos y Canadá, como ha confirmado la cuenta de Ring a través de Twitter.