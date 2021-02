Perú.- Congreso de Perú cita a tres ministros por la participación de Vizcarra en ensayos de vacuna contra la COVID-19

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el ministro de Trabajo, Javier Palacios, han acudido este jueves a declarar al Congreso de Perú tras ser citados para explicar la participación del expresidente Martín Vizcarra en los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 en el país.



Vizcarra, candidato al Congreso por Somos Perú en las próximas elecciones, ha confirmado este jueves dicha participación en una conferencia de prensa, informa 'La República', explicando que "tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre".



Según el exmandatario, el expresidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, le recomendó que no se vacunase, argumentado que era "muy riesgoso", pero finalmente lo hizo, aunque desconoce si se le aplicó placebo o el inmunizador.



Horas después, el médico Germán Málaga, a cargo de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú, ha confirmado que acudió al Palacio de Gobierno convocado por el expresidente Martín Vizcarra, informa RPP Noticias.



Y es que, según una información publicada en Perú 21, el expresidente habría pedido expresamente a Málaga ser inmunizado con la vacuna.



Por su parte, Bermúdez, que ha acudido este jueves al Congreso también para responder a preguntas de los diputados sobre la gestión de la pandemia del Gobierno, ha incidido en que desconocía la participación de Vizcarra.



Por eso, ha solicitado información a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre el registro de participantes en los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm, según recoge 'El Comercio'.



De todas formas, la presidenta del Consejo de Ministros ha subrayado que no puede responder "absolutamente nada" de tal participación puesto que no ostentaba el puesto que tiene ahora en aquel momento.



Mientras que Mazzetti, durante su intervención, ha informado de que Vizcarra no se encuentra entre aquellos que recibirán la vacuna en la primera fase de inoculación.