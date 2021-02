Paula Echevarría, visita rutinaria al ginecólogo en solitario

10/02/2021 Paula Echevarría ha acudido a una revisión rutinaria sin la compañía de Miguel Torrese EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Exprimiendo al máximo la recta final del embarazo, Paula Echevarría está viviendo la etapa más dulce de su vida y, radiante, está disfrutando cada día que pasa antes de la llegada del pequeño Miguel, al que todos esperan con gran alegría en la familia. La asturiana, que no puede ocultar su felicidad a sus siete meses y medio de gestación, acudió a una visita rutinaria con el ginecólogo en solitario, ya que su pareja, Miguel Torres, no la pudo acompañar en esta ocasión.



Cargada con algunos documentos en los que seguramente llevaba el seguimiento de su embarazo, Paula entró en la Clínica Montepríncipe para interesarse por la evolución de su hijo al que está deseando conocer. Como una futura mamá orgullosa, la actriz presumió de barriguita de embarazo con pantalón de cuadros en blanco y negro, jersey negro y maxi botas altas de cordones en el mismo color. En cuanto a los complementos, optó por la obligatoria mascarilla y bolso de cadena de Chanel.



Aunque por el momento la pareja no ha revelado la fecha exacta de la llegada del pequeño a la casa, lo cierto es que Paula, en el tercer trimestre del embarazo, ha encontrado en sus redes sociales el diario perfecto con el que compartir algunos de los momentos más emocionantes de su estado junto a sus seguidores en el que es sin duda el mejor momento de su vida..