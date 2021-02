Olga Moreno, Rocío Flores y Gloria Camila, derroche de glamour en las tiendas más top de Madrid

12/02/2021 OLGA MORENO, ROCÍO FLORES Y GLORIA CAMILA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Siempre han dejado claro públicamente que la relación que tienen es excepcional y lo cierto es que son muchas las veces que hemos podido verlas a las tres juntas demostrando el amor que se tienen. Hablamos de Olga Moreno, Rocío Flores y Gloria Camila, a quienes hemos visto en el día de hoy por las calles más lujosas de Madrid comprando y mostrándose a todos los ciudadanos como si estuviesen en New York.



Con la cabeza bien alta y unos conjuntos de lo más glamurosos, las tres se han paseado por tiendas como Gucci en las que hemos podido verlas de lo más atentas a las explicaciones del dependiente. Está claro que la mujer de Antonio David ha aprovechado su viaje a Madrid para, quién sabe, coger ideas a la hora de diseñar sus propios modelitos para su tienda.



Gloria ha apostado por un look de lo más elegante ya la vez sencillo, botas altas oscuras, vaquero ajustado, camiseta básica blanca y una blazer de cuadros escoceses, doble botonadura y cuello tipo americana. Y es que ya sabemos que la hija de Ortega Cano tiene un gusto exquisito por la moda y son muchas las veces que la hemos visto lucir conjuntos que han causado revuelo entre sus seguidores.



Olga por el contrario ha elegido un outfit más calentito para esta época del año, pantalón oscuro de pata de elefante, botas y abrigo beiges con pelito en la capucha y estampado animal print en su cinturón.



Rocío Flores, que sigue manteniendo el tipazo que se le quedó al salir de 'Supervivientes' ha aparecido por las calles madrileñas con un vestido negro, medias oscuras, botas altas y un chaleco acolchado del mismo tono.



Lo único que nos han dejado claro las tres mosqueteras es que Olga Moreno se encontraba de lo más tranquila posible y es que recordemos que ha venido a Madrid para declarar tras la denuncia de Rocío Carrasco. Además de la buenísima relación que hay entre ellas que lo han demostrado siempre, pero también en estas imágenes donde vemos la complicidad y el buen rollo que existe.



De esta manera, la tarde de este viernes va a ser de lo más entretenida porque vemos que no piensan parar de entrar de tienda en tienda para comprar, ver, ojear y disfrutar no solo de la compañía, sino de los conjuntos que solo se ven en la capital.