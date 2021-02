Nacional con la mira puesta en mantener su racha ganadora

El arquero de Nacional Guillermo Centurión. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 12 feb (EFE).- El Nacional se medirá ante el Plaza Colonia con la mira puesta en alcanzar su tercera victoria consecutiva y seguir en lo más alto de la Tabla Anual acumulada mientras que el Liverpool intentará una victoria que lo mantenga en la cima del Torneo Clausura del fútbol uruguayo.

El conjunto tricolor llega al encuentro de la séptima jornada con la motivación de estar consiguiendo buenos resultados pese a que no muestra su mejor nivel futbolístico.

En ese sentido, el equipo que dirige Jorge Giordano parece haber encontrado nuevamente la clave para que su capitán, el argentino Gonzalo Bergessio, vuelva a encontrarse con el grito de gol que extrañó por tantos partidos pero que, ahora, lleva dos encuentros convirtiendo.

Hasta el momento, Nacional continúa en lo más alto de la Tabla Anual acumulada, que da ventajas deportivas en las finales y define los clasificados a las copas internacionales.

Por su parte, el Liverpool, que lidera el Clausura con 14 puntos, tendrá una difícil visita ante el Cerro, que necesita puntos para poder escaparle al descenso.

Otro de los que no puede regalar más unidades es el Peñarol, que llega de empatar 1-1 ante el Deportivo Maldonado en un encuentro en el que mostró un muy mal nivel tanto colectivo como individual.

Los dirigidos por Mauricio Larriera pasan por un preocupante momento en el que, a los malos rendimientos, le suman que no consiguen resultados y por ello cada vez se alejan más de los primeros lugares.

Esta vez, el Peñarol deberá visitar al Rentistas, otro de los equipos que tampoco atraviesa por su mejor etapa deportiva pero que, por haber ganado el Torneo Apertura, tiene la tranquilidad de ya estar en las finales del Campeonato Uruguayo.

En tanto, el Montevideo City Torque, que para muchos es el equipo que mejor juega en el torneo, buscará recuperarse de su caída ante el Nacional cuando se mida con el Boston River e intentará recuperar la cima del Clausura.

El resto de la jornada tendrá los cruces del Cerro Largo frente al Wanderers, el Deportivo Maldonado se medirá ante el River Plate, el Defensor Sporting irá frente al Fénix mientras que el Danubio recibirá al Progreso.

- Partidos de la séptima jornada del Torneo Clausura:

13.02: Cerro Largo-Wanderers y Nacional-Plaza Colonia.

14.02: Cerro-Liverpool, Rentistas-Peñarol, Deportivo Maldonado-River Plate y Defensor Sporting-Fénix.

15.02: Danubio-Progreso y Boston River-Montevideo City Torque.