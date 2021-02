México.- Los investigadores señalan que la matriz mexicana de Neurona pagó 26.000 euros a Monedero por una "factura falsa"

01/01/1970 Imagen de recurso del confundador de Podeos y director del Instituto 25M, Juan Carlos Monedero. POLITICA



El juez cree que es una factura elaborada "ad hoc" para justificar el ingreso



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La empresa mexicana Neurona Consulting, matriz de la mercantil española Neurona Comunidad cuyos contratos electorales son objeto de investigación judicial, pagó más de 26.000 euros al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por una factura que los investigadores señalan como "falsa".



Así consta en un informe realizado el pasado 3 de noviembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que forma parte del sumario de la pieza secreta del caso 'Neurona', donde se investiga la supuesta financiación ilegal del partido 'morado', y al que ha tenido acceso Europa Press.



En este informe policial, se indica que Monedero recibió el 25 de enero de 2019 una transferencia de 26.200,31 euros de Neurona Consulting y que posteriormente lo justificó con lo que la UDEF califica de "factura falsa" en un 'croquis' sobre el entramado empresarial que añade al sumario.



Según el relato de la UDEF, el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero a la espera de que acreditara tal ingreso, para lo cual entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia".



La UDEF cree que esta factura "habría sido elaborada 'ad hoc'" porque "reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa".



En un auto posterior, del 17 de noviembre, el juez Juan José Escalonilla acoge los argumentos de la UDEF y apunta en primer lugar al concepto, por "la habitualidad de la emisión de facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación".



También llama la atención sobre el hecho de que "solo figura como emisor la misma Neurona Consulting, cuando lo lógico es que, si fue Juan Carlos Monedero el prestador de dicho servicio, sea expedida por él, no conteniendo además el receptor".



Asimismo, Escalonilla ve sospechoso que "esté fechada el 30 de diciembre de 2018, correspondiéndose con un domingo y tratándose además de la factura numero 1, lo que permite concluir racionalmente, en base a la fecha de dicha factura, que a un solo día de terminar el año no se han emitido más facturas, y por tanto no ha tenido actividad".



Con todo ello, para el instructor, "cabe concluir que dicho documento fue elaborado 'ad hoc' para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria, no reuniendo los requisitos propios de una factura".



Además, el juez apunta que "indiciariamente" cabe concluir que este pago a Monedero "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".



INGRESOS DE PODEMOS Y GASTOS EN RESTAURANTES



Otro informe de la UDEF, de mediados de noviembre de 2020 y que obra en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, analiza la única cuenta bancaria de Neurona Comunidad, en la que figura como apoderado Elías Castejón, y en ella se observa que los ingresos proceden casi en su práctica totalidad del entorno de Podemos. "De los 435.644,53 euros que ingresa, 431.243 euros se corresponden a ingresos desde dicha formación", indican los investigadores.



En relación a los cargos, según la UDEF "no reflejan la naturaleza habitual de los movimientos financieros propios de una actividad mercantil, no existiendo pagos que evidencien una prestación de servicios". Fueron transferidos a la mercantil mexicana Creative Advice Interactive Group por importe de 308.257.20 euros a través de Elías Castejón S.L.



En cuanto al resto de pagos, el informe detalla que son hechos con la única tarjeta asociada a la cuenta, de la que es titular el propietario de Neurona Comunidad, el ciudadano mexicano César Hernández. Se trata de pagos en distintos hoteles y restaurantes tanto en España como en México, Bolivia o Ecuador, así como en viajes y el pago de una cámara de vídeo a una persona de su entorno.



Otras cantidades, por un total de 5.360 euros, se realizan mediante la aplicación 'Hal Cash', un método de pago que permite el envío de dinero de forma inmediata a través de teléfono móvil, para que pueda ser retirada al instante en efectivo en cualquiera de los cajeros o terminales asociados al sistema "y que en este caso tienen como beneficiarios a personas vinculadas a la formación política Podemos Ganar Alcorcón".



LOS CONTRATOS CON NEURONA



La causa arrancó por una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre varios hechos supuestamente delictivos que ya han sido archivados, a excepción del contrato electoral firmado por los 'morados' con la consultora política Neurona Comunidad por valor de 363.000 para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.



Ecalonilla trata de determinar si Neurona hizo el trabajo para el que fue contratada por Podemos. Para demostrarlo, el partido ha entregado una serie de material, incluidos diversos vídeos que habrían sido elaborados por la mercantil y que el juez ha ordenado analizar para aclarar si realmente fue así.



En septiembre, el instructor decidió abrir una pieza separada y secreta para, según explica en el sumario, "prevenir que el conocimiento por las partes personadas de la práctica de las diligencias (...) puedan dar lugar a interferencias o manipulaciones que puedan comprometer de forma grave el resultado de la investigación, extremo éste que cabe apreciar principalmente en relación con las cuentas bancarias al poderse realizar nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos".