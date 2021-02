Lolo Sainz dedica unas palabras a Laso por su récord

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey que Real Madrid y Valencia Basket jugaron este jueves en el WiZink Center de Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 11 feb (EFE).- Lolo Saiz, exentrenador del Real Madrid, dedicó un emotivo mensaje por vídeo a Pablo Laso con motivo de haberse convertido en el entrenador que más partidos ha dirigido al equipo en toda su historia.

"Quien me iba a decir que aquel chavalín que jugaba en el Baskonia, y que por cierto me traía siempre por el camino de la amargura, iba a ser el entrenador que batiera mi récord de 734 partidos dirigiendo al Madrid", dijo Lolo.

"Estoy encantado por supuesto. Ya sabes que te aprecio mucho y te recuerdo aquello que te dije no hace mucho tiempo, que sigas luchando para ser el mejor y que no mires nunca hacia atrás, porque lo más importante está por llegar. Un abrazo fuerte, Pablo", finalizó Lolo Sainz.

El video emocionó mucho a Pablo Laso que se retiró visible conmovido.