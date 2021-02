La vacuna contra la covid-19 tiene baja aceptación entre los bomberos de EE.UU.

Una buena parte de los bomberos y personal de los servicios médicos de emergencia (EMS) percibe la vacuna todavía con "baja confianza" o "inseguridad" según el estudio elaborado por la Facultad de Medicina Miller de la UM. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Miami, 11 feb (EFE).- Más de la mitad de los bomberos y personal del servicio médico de emergencia de EE.UU. se muestra inseguro o escéptico respecto a la vacuna contra la covid-19, según un estudio de la Universidad de Miami (UM) divulgado este jueves.

Una buena parte de los bomberos y personal de los servicios médicos de emergencia (EMS), dos de los grupos con mayor exposición a la covid-19, percibe la vacuna todavía con "baja confianza" o "inseguridad" e "incertidumbre", según el estudio elaborado por la Facultad de Medicina Miller de la UM.

DESCONFIANZA E INSEGURIDAD ANTE LA VACUNA

En términos de percepción de la vacuna, un 48,2 % de los 3.169 encuestados en el país en octubre pasado se mostró confiado en la eficacia de la vacuna cuando estuviera disponible, pero un 27,6 % era escéptico y reacio a recibirla, dijo a Efe Alberto Caban-Martínez, autor del estudio y profesor de Salud Pública de la UM.

Además, otro 24,2 % de los bomberos y los trabajadores de los EMS percibía con "inseguridad" e "incertidumbre" la vacuna de la covid-19, hechos que sorprenden en dos grupos que tienen un alto riesgo de exposición al coronavirus.

Sin embargo, Caban-Martínez apuntó la "baja aceptación" de la vacuna en estos dos grupos a un fenómeno "multifactorial" que incide en la percepción negativa.

Por un lado, está el hecho de "no entender bien cómo funciona la vacuna y la rapidez con que llegó esta al mercado"; luego, dijo, influye el factor político, la afiliación a ciertos sindicatos reacios a la inyección.

Y un tercer elemento sería el de la inmunidad, que induce a creer erróneamente que la persona que ya estuvo infectada resulta inmune a un segundo contagio.

ERRÓNEA COMPRENSIÓN DE LA INMUNIDAD

"Esos bomberos o personal de primeros auxilios piensan que como ya estuvieron infectados ya tienen la inmunidad. Y no es cierto. Pueden volver a infectarse", advirtió el científico, quien agregó que, además, "no se sabe la duración de la inmunidad a largo plazo".

A la postre, existe como una "cultura de cuerpo y, pese a la preparación técnica indudable de los bomberos, desarrollan una resistencia y escepticismo saludable por la fatiga de tanto coronavirus", apostilló.

Pese a que el sondeo se realizó en octubre y los resultados del estudio se han publicado en febrero, Caban-Martínez ve "probable que esos porcentajes de inseguridad o incertidumbre ante la vacuna sigan igual" en estos momentos.

IMPORTANCIA DE VACUNARSE. EL RIESGO VA A CONTINUAR

En cuanto a la importancia y eficacia de las vacunas, el académico exhortó a la población a vacunarse y mantener una higiene constante, lavarse las manos con frecuencia y usar la mascarilla, especialmente en grupos de alto riesgo.

"Mi recomendación es que, por favor, te pongas la vacuna, porque el riesgo va a continuar", un riesgo que se incrementa en Miami, una ciudad, anotó, "con más probabilidad de contagios con variante de la covid-19".

PROBABLE VACUNACIÓN ANUAL CONTRA LA COVID-19

Caban-Martínez expresó su temor a que, finalmente, la vacunación contra la covid-19 tenga que ser anual, como la de la gripe, que la "inmunidad ante el virus y sus mutaciones requiera una dosis de vacunación anual".

Sobre las distintas marcas de vacunas, dijo que las de Moderna y Pfizer-BioNtech han demostrado una muy alta eficacia, de un 93-94 % en la mayoría de los casos, mientras que la de AstraZéneca ofrece una menor efectividad, pero requiere solo una dosis, aseveró.

Además, en las diez regiones geográficas de la estadounidense Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el sureste (43,1 %), el suroeste (32,7 %) y el oeste (34,1 %) registraron la mayor proporción del personal de primeros auxilios con "baja aceptación" de la vacuna.