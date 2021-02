Kiko Rivera se pronuncia tras su reunión ante notario con un ganadero para la venta de Cantora

02/03/2020 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



"Sálvame" ha desvelado los avances en las negociaciones que Kiko Rivera estaría manteniendo para vender su mitad de Cantora y romper irremediablemente el vínculo que todavía le une a su madre, Isabel Pantoja, solucionando así sus problemas económicos. Al parecer, según el programa, el Dj se habría reunido en Sevilla con un notario y, en ese encuentro, también estaría presente un famoso ganadero, interesado en comprar la finca y detrás de quienes estaría Francisco y Cayetano Rivera.



Le hemos preguntado a Kiko que, echando balones fuera y dejando de lado su silencio habitual, ha exclamado entre risas: "Todos los días lo mismo... no me vengáis a preguntar todos los días"



Aunque mucho más simpático y comunicativo que se costumbre, el hijo de Isabel Pantoja prefiere mostrarse cauto y no adelantar nada de su reunión ante notario con un ganadero interesado en Cantora. "Chicos, que no le deis más vueltas ya a las cosas ¿vale? Cuando las cosas salgan saldrán", ha asegurado misterioso.



Sin embargo, ni palabra sobre el supuesto interés de sus hermanos Francisco y Cayetano - que estarían detrás de la aparición del famoso ganadero - por Cantora, en su día el buque insignia de su padre, Paquirri.