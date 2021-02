J.J. Watt, estrella defensiva de la NFL, acuerda su salida de los Texans

Los Houston Texans, uno de los peores equipos de la pasada temporada de la liga de football americano (NFL), dejó este viernes en libertad al estelar J.J. Watt, tres veces ganador del premio al Mejor Jugador Defensivo.

La salida fue anunciada por el propio Watt, de 31 años, a través de un vídeo en redes sociales, y confirmada también por el dueño de la franquicia, Cal McNair.

"Quiero que lo escuchéis de mí", dijo Watt a los aficionados de los Texans en el mensaje. "Me he sentado con la familia McNair y les he pedido mi salida y hemos acordado mutuamente separarnos en este momento".

El ala defensiva, a quien le quedaba un año de contrato con Houston por 17,7 millones de dólares, se convierte así en agente libre y tiene libertad para firmar con cualquier franquicia.

Un posible equipo interesado son los Pittsburgh Steelers, que ya cuentan con dos hermanos de Watt, T.J. y Derek, en su plantilla.

Los Texans son el único club en el que ha militado J.J. Watt desde que fue elegido con el número 11 del Draft de la NFL de 2011.

Además de sus logros deportivos, el ala defensiva fue también reconocido como el Hombre del Año de la NFL en 2017 por contribuir a la recuperación de la ciudad de Houston tras el huracán Harvey, recaudando más de 40 millones de dólares para acciones de ayuda.

"El cambio nunca es fácil, especialmente cuando involucra aquellos a quienes quieres", dijo McNair en un comunicado. "El impacto de J.J. no solo en nuestra organización, sino en toda la comunidad de Houston, no tiene parangón con ningún otro jugador en la historia de nuestra franquicia... lo consideraremos para siempre un Texan".

Coincidiendo con la llegada de Watt, Houston alcanzó por primera vez los playoffs en 2011. Desde entonces el equipo clasificó otras cinco veces a las eliminatorias pero nunca superó la segunda ronda.

Ganador del premio al Mejor Jugador Defensivo en 2012, 2014 y 2015, Watt fue seleccionado en el primer equipo All-Pro en cinco ocasiones y lideró la competición en 'sacks' en dos temporadas.

Los Texans, que registraron un balance de 4 victorias y 12 derrotas en 2020, se encaminan hacia una profunda reestructuración deportiva con la llegada en enero de un nuevo técnico, David Culley, y la demanda de traspaso de su jugador estrella, el mariscal de campo Deshaun Watson.

