Jesulín de Ubrique sigue instalado en el silencio tras la "tregua" entre Belén Esteban y María José Campanario

20/10/2019 Jesús Janeiro, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Tanto María José Campanario como Belén Esteban han decidido levantar el pie del acelerador y, después de su durísimo intercambio de reproches, insultos y "amenazas" han anunciado que no harán más declaraciones y no echarán más leña al fuego de su cruenta guerra pública y notoria.



Sin embargo, la postura de Jesús Janeiro en esta guerra sigue siendo una incógnita. Mientras unos aseguran que el de Ubrique apoya total e incondicionalmente a su mujer en sus ataques a la madre de su hija Andrea, otros señalan que el torero no puede más y la carta que Campanario escribió en su Facebook contra Belén habría provocado una importante brecha en el matrimonio.



Instalado en la ley del silencio, Jesulín continúa con su día a día y, pese a tener prensa apostada a las puertas tanto de Arcos Garden - urbanización donde reside con su mujer y sus hijos Julia y Jesús - como de Ambiciones, sigue sin querer pronunciarse sobre el enfrentamiento de las dos mujeres de su vida.



Eso sí, aunque intente aparentar tranquilidad y hacer como que la última polémica protagonizada por María José no le afecta, la realidad es otra y en cuanto ve a los reporteros, Jesús acelera para dar esquinazo a la prensa y evitar hacer frente al espinoso asunto que le ha vuelto a colocar en el ojo del huracán.