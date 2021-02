Ingrid Contreras reta a San Valentín con canción de desamor "Pobre corazón"

Fotografía cedida por Omar Cerpa, donde se observa a la cantante mexicana Ingrid Contreras. EFE/Omar Cerpa/SOLO USO EDITORIALSOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 12 feb (EFE).- La cantante mexicana Ingrid Contreras quiso que en San Valentín también se hablara de "quien no está enamorado y no lo está pasando bien" y por eso estrenó el tema "Pobre corazón" este viernes.

"Antes del día de los enamorados ¿por qué no hacer un día de la gente que no está enamorada? Aquella que no lo está pasando bien y que no se quiere ni levantar el 14 (de febrero) para ver tantos globos y flores", dijo la cantante del género regional mexicano de 25 años nacida en Sonora, en el noroeste de México.

Sin embargo, para ella es importante que no se convierta en derrota el desamor y eso quiso explicar en "Pobre corazón", una canción de dolor y tristeza por una pérdida amorosa.

"Mi canción es de dolor pero, como todas mis canciones, deja ver a la persona que está lastimada mas no completamente destruida. (...) Quiero que sea un desahogo para estas personas y que la dediquen y la disfruten", matizó.

CORAZÓN ANTIGUO

Ingrid empezó a cantar a los 4 años escuchando la música que su madre escuchaba "todo el día" como Juan Gabriel, Rocío Durcal o Marisela, junto a quienes descubrió que su mayor pasión serían las baladas, la canción en español y la música de mariachi.

Y después de 2 años de iniciar su carrera formalmente, publica "Pobre corazón" y reafirma sus gustos y su talento para la interpretación de este tipo de temas, en los que es capaz, dijo, de "empatizar" sin haber vivido una historia similar.

"Soy de echar a volar la imaginación... O tal vez he vivido algo no tan similar y trato de conectarlo. Yo soy muy dramática, siempre he dicho que tal vez en otra vida sufrí mucho porque conecto fácil", contó.

"Pobre corazón" es la tercera canción que le da el compositor Poncho Arocha y, desde el primer momento, la artista disfrutó con ella, tanto escuchándola como cantándola y grabándola.

Y fue después cuando supo que también participaba en la letra de la canción la reconocida Ana Bárbara, compositora e intérprete de temas como "Qué poca", y fue una grata sorpresa que le dio sentido a todo.

Porque según Ingrid, la mayoría de sus canciones, sobre todo las de dolor, son escritas por hombres y por ello agradece la aportación femenina en los temas.

PODER FEMENINO

Y en este sentido, Ingrid está abriéndose camino en un género musical en el que a veces es complicado triunfar y lograr superar barreras siendo mujer.

Sin embargo, la sonorense se percibe a sí misma como "terca" y que, como dice su apellido, "da la contra", por lo que no le faltan ganas para seguir adelante luchando en el difícil mundo musical.

"Ha sido un poco lento y es difícil el género porque además soy mujer. Pero también tengo fortaleza porque soy mujer", sentenció.

El video de la canción, que se publicó este viernes, forma también parte de la personalidad de la cantante, pues ella disfruta involucrándose en todo el proceso creativo.

Y aseguró que, aunque para los gustos musicales es "una señora", para lo audiovisual se inspira en artistas más actuales.

El videoclip está inspirado en su saga de películas favorita "Piratas del Caribe", algo que se percibe en el vestuario y en la ambientación.

"Me gusta estar muy involucrada en todo lo que tiene que ver con mi proyecto y en los vídeos especialmente. (...) Cuando me dieron la canción terminada empecé a pensar en 'Piratas del Caribe' y me imaginaba el vestido, el príncipe y el castillo, y así fue surgiendo", terminó.